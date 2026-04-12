Astronomii au descoperit cea mai pură stea din Univers. Ar putea proveni dintr-o altă galaxie

Cercetătorii au descoperit că steaua SDSS J0715-7334 este cea mai „pură” stea descoperită până acum. Foto: Getty Images

O echipă de astronomi susține că a identificat cea mai „pură” stea cunoscută până acum. Potrivit cercetătorilor, gazul din care s-a format această stea ar putea proveni de la o misterioasă stea din așa-numita „Populație III”, primele stele apărute în Univers.

Stelele din Populația III sunt considerate primele stele formate vreodată, născute din hidrogen și heliu aproape pure, fără elemente mai grele. Deși nu au fost observate direct până acum, modelele teoretice arată că ar fi fost extrem de mari și foarte fierbinți, scrie IFL Science.

Motivul pentru care nu au fost detectate este simplu: nu mai există. Aceste stele timpurii ar fi fost atât de masive încât nu au supraviețuit până în prezent. Totuși, urmașele lor, dacă au fost suficient de mici, ar putea exista și astăzi, fiind recunoscute printr-un conținut extrem de scăzut de elemente grele.

În astronomie, toate elementele mai grele decât hidrogenul și heliul sunt numite „metale”. Nivelul acestora într-o stea este cunoscut drept „metalicitate”. Cu cât o stea are mai puține astfel de elemente, cu atât este considerată mai „primitivă”.

Până acum, cea mai săracă în metale stea cunoscută se afla în discul gros al Căii Lactee. Însă, analizând datele din Sloan Digital Sky Survey-V, o echipă condusă de Alexander Ji, de la Universitatea din Chicago, a identificat mai multe stele care pot deveni obiect de studiu.

SDSS J0715-7334, cea mai pură stea descoperită

Folosind telescoapele Magellan, cercetătorii au descoperit că steaua SDSS J0715-7334, o gigantă roșie din galaxia noastră, este cea mai „pură” stea descoperită până acum.

Toate elementele mai grele din Univers sunt create în interiorul stelelor sau în explozii de supernovă. De aceea, o stea cu un conținut extrem de redus de astfel de elemente indică faptul că s-a format foarte devreme, din material aproape neatins de aceste procese.

Potrivit studiului, această stea are cea mai mică metalicitate măsurată vreodată, de aproximativ două ori mai scăzută decât cea a recordului anterior.

Un aspect neobișnuit este că steaua are și o cantitate extrem de mică de carbon. Majoritatea stelelor sărace în metale sunt îmbogățite în carbon, însă nu este cazul aici.

O stea unică

Cercetătorii cred că proprietățile chimice ale acestei stele pot fi legate direct de primele stele din Univers, prin modelele de explozie ale supernovelor. Datele sugerează că steaua s-ar fi format din material provenit de la o stea masivă, de aproximativ 30 de ori mai mare decât Soarele, care a explodat cu o energie foarte mare.

Deși nu este o stea din Populația III în sine, oamenii de știință cred că s-a format din gazul „pur” al uneia dintre acestea, ceea ce o face aproape unică.

Analizând originea ei, cercetătorii consideră că steaua ar putea proveni din Marele Nor al lui Magellan, o galaxie apropiată de Calea Lactee.

Descoperirea vine în contextul în care telescopul spațial James Webb a identificat deja galaxii foarte îndepărtate, cu un conținut extrem de scăzut de metale. Totuși, până acum, niciuna nu oferă dovezi directe pentru existența stelelor din Populația III.