"Broaște galactice" au dispărut din pădurea tropicală, după ce fotografii le-au urmărit prea insistent. "M-am îndrăgostit de ele"

2 minute de citit Publicat la 08:00 20 Dec 2025 Modificat la 08:29 20 Dec 2025

Broaștele galactice au dispărut din pădure, după interacțiunea cu fotografii. Foto: X / ZSL

O specie de "broaște galactice magice" pe cale de dispariție se află în centrul preocupărilor oamenilor de știință, după ce prezența lor nu a mai fost raportată în habitatul lor din statul indian Kerala, scrie The Guardian.

Broaștele, numite științific Melanobatrachus indicus, au mărimea unui vârf de deget.

Petele de pe tegumentul lor, care creează impresia unei aglomerări de stele pe cerul nopții, nu semnalează otrava, așa cum se credea inițial, ci sunt, probabil, folosite pentru comunicare între membrii speciei, spune Rajkumar K P, cercetător și membru al Societății Zoologice din Londra, ZSL.

Petele le-au atras denumirea de "broaște galactice.

La începutul anului 2020, Rajkumar a găsit șapte membri ai speciei "magice" în pădurea tropicală indiană Ghats de Vest.

Broaștele galactice au dispărut în timpul pandemiei de Covid

Cercetătorul și-a întrerupt vizitele în zonă din cauza pandemiei de Covid, iar când s-a întors ulterior, a constatat că broaștele dispăruseră.

Mai mult, habitatul acestora fusese distrus. Micuțele creaturi trăiau sub un buștean prăbușit.

"Bușteanul era complet rupt și fusese deplasat, iar vegetația din zonă fusese călcată în picioare", a precizat Rajkumar.

La început, el a bănuit că mangustele brune ar fi cauzat pagubele, dar acestea mamifere nu sunt suficient de puternice pentru a răsturna un buștean. Omul de știință și-a chestionat călăuza dacă a văzut oameni în zonă.

"A menționat că au fost câțiva fotografi în acea locație. Au venit în mai multe grupuri mici. Așa că am luat legătura cu alte călăuze, care mi-au spus ce se întâmplase", a povestit cercetătorul.

Conform relatărilor, fotografii obișnuiau să răstoarne buștenii din pădure în căutarea broaștelor pe cale de dispariție, potrivit călăuzelor.

Când le găseau, le capturau și le manipulau pentru a le fotografia, fără a purta mănuși.

Se știe că "broaștele galactice" respiră prin piele și sunt extrem de sensibile.

Un localnic i-a spus lui Rajkumar că două broaște au murit după ce au fost manevrate prea mult timp de către fotografi.

Fotografii apelează la funcționari sus-puși pentru a fotografia broaștele galactice

"Fotograful a spus că spus că pune broasca pe un fundal frumos sau pe un buștean acoperit de mușchi, mutând-o dintr-un loc în altul pentru a obține imagini mai bune. În ziua aceea, au găsit cinci sau șase broaște și două dintre ele au murit", a relatat acesta.

Rajkumar a efectuat căutări în zonă timp de mai multe luni, fără a găsi alte "broaște galactice".

Mărturisind că s-a simțit "neputincios în fața nedreptății comise de fotografi", el a explicat că acești vânători de imagini cu specii rare obțin aprobări pentru astfel de habitate după ce apelează la funcționari sus-puși.

"Ofițerii departamentului silvic încearcă să împiedice venirea acestor grupuri. Dar membrii grupurilor contactează oficiali de rang înalt - politicieni, judecători de la Curtea superioară sau ceva de genul acesta - pentru a le permite să facă fotografii", a subliniat el.

Cercetător: M-am îndrăgostit de aceste broaște de cum le-am văzut

"M-am îndrăgostit de aceste broaște când le-am văzut. Sunt de un negru intens, dar când le pui în lumină, poți găsi pe corpurile lor adevărate galaxii. Este pur și simplu magic", a mărturisit omul de știință.

Dr. Benjamin Tapley, curatorul responsabil pentru reptile și amfibieni al ZSL, a menționat că broaștele galactice sunt probabil o ramură "antică, de neînlocuit" a "arborelui vieții".

"Avem speranțe mari că putem încuraja oamenii să acționeze mai etic, astfel încât speciile incredibile precum broasca galactică să poată continua să prospere milioane de ani", a spus acest om de știință, la rândul său.