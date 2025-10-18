Ce s-ar fi întâmplat dacă Cristofor Columb nu ar fi ajuns niciodată în America? Portugalia avea "mari șanse" să descopere Lumea Nouă

"Dacă Columb ar fi eșuat, Coroana Portugheză ar fi promovat rapid o altă expediție peste Atlantic". Foto: Getty Images

Cristofor Columb a pornit spre vest în 1492, sperând să găsească o nouă rută maritimă către China și Asia de Sud. Însă, în loc să ajungă în Asia, a întâmpinat un obstacol major: continentul american. Unii experţi consideră călătoria lui Columb "un eşec", deoarece "nu și-a îndeplinit scopul de a demonstra o nouă rută maritimă spre vest, către bogățiile Asiei". Totuşi, cum s-ar fi desfăşurat istoria dacă expediţia lui Columb ar fi eşuat? Întrebarea rămâne un subiect intens de dezbatere, cei mai mulţi experţi considerând că Portugalia ar fi avut "mari şanse" să descopere Lumea Nouă, scrie Live Science.

Columb nu a fost, însă, primul european care a ajuns în emisfera vestică. Vikingii au debarcat în Newfoundland cu aproximativ 500 de ani înaintea sa. Totuși, aceștia nu au colonizat America de Nord, iar expediția lui Columb a dus la colonizarea pe scară largă a emisferei vestice de către europeni.

Dar cum s-ar fi desfășurat istoria dacă voiajul lui Columb ar fi eșuat – dacă navele sale s-ar fi scufundat sau echipajele ar fi fost nevoite să se întoarcă înainte de a ajunge în Lumea Nouă? Unii experți spun că, într-un anumit sens, călătoria lui Columb a fost un eșec.

"Nu și-a îndeplinit scopul de a demonstra o nouă rută maritimă spre vest, către bogățiile Asiei", a declarat Douglas Hunter, cercetător independent cu doctorat în istorie.

Hunter a scris pe larg despre Columb și alți exploratori. Columb însuși a refuzat să accepte acest eșec, continuând să susțină că teritoriile pe care le "descoperise" făceau parte din Asia, în ciuda dovezilor tot mai numeroase care demonstrau contrariul.

Cine ar fi "descoperit" Lumea Nouă

Popoarele indigene au ajuns pe continentul american acum cel puțin 23.000 de ani. Europenii, însă, nu au sosit decât mult mai târziu. Specialiștii sunt de acord că, dacă Columb nu ar fi ajuns în emisfera vestică, un alt european ar fi făcut-o în scurt timp.

"Anii 1480 au demonstrat că explorarea Atlanticului era profitabilă, prin produse precum zahărul, codul, focile, balenele, fildeșul de morse și narvali, aurul din Africa de Vest și sclavii islandezi și africani. Așadar, debarcarea pe celălalt țărm al Atlanticului ar fi avut loc, mai devreme sau mai târziu", a explicat Felipe Fernández-Armesto, profesor de istorie la Universitatea Notre Dame.

Cine ar fi ajuns primul în emisfera vestică și cum s-ar fi schimbat cursul istoriei rămâne un subiect de dezbatere. Geoffrey Symcox, profesor emerit de istorie la UCLA, este de părere că Portugalia ar fi avut cele mai mari șanse.

"Dacă Spania nu ar fi încercat din nou, călătoria ar fi fost probabil sponsorizată de Portugalia", a spus el.

Portugalia naviga deja de-a lungul coastelor Africii încă de la începutul secolului al XV-lea și colonizase insule precum Azorele și Madeira.

"Dacă Columb ar fi eșuat, Coroana Portugheză ar fi promovat rapid o altă expediție peste Atlantic. Regele Portugaliei era conștient de planurile spaniole și ar fi acționat rapid pentru a le devansa", a adăugat el.

Totuși, Fernández-Armesto consideră că Spania ar fi rămas favorită. El subliniază că Insulele Canare, aflate sub control spaniol și punctul de plecare al lui Columb, reprezentau, din perspectiva vânturilor oceanice, cel mai potrivit loc pentru lansarea unei expediții spre vest.

"Cel mai probabil tot o expediție spaniolă ar fi reușit, deoarece Insulele Canare ofereau cea mai bună poziție strategică pentru traversarea Atlanticului", a spus Fernández-Armesto.

Cum s-ar fi desfășurat istoria

Dacă un explorator portughez ar fi fost primul care ajunge în emisfera vestică, istoria ar fi urmat un alt curs. Hunter a menționat că Tratatul de la Tordesillas din 1494, care împărțea Atlanticul între Spania și Portugalia, nu ar fi existat – Portugalia neavând motive să împartă teritoriile descoperite.

De asemenea, cuceririle celebre ale lui Hernán Cortés (asupra aztecilor) și Francisco Pizarro (asupra incașilor) nu ar fi avut loc în forma cunoscută, deoarece ambii erau spanioli susținuți de Coroana Spaniolă.

"Totuși, este posibil ca portughezii să fi organizat cuceriri similare", a precizat Hunter.

Dacă, așa cum crede Fernández-Armesto, Spania ar fi ajuns totuși prima în emisfera vestică, atunci istoria s-ar fi schimbat prea puțin.

"Diferențele ar fi fost minore, iar întârzierea probabil nesemnificativă", a spus acesta.

Posibile schimbări culturale și lingvistice

Unele aspecte culturale, în special cele lingvistice, ar fi putut fi diferite. Dacă portughezii ar fi descoperit primii America, este posibil ca portugheza să fi devenit limba dominantă în mai multe regiuni ale emisferei vestice.

De asemenea, dacă Columb nu ar fi avut succes, numele său nu s-ar fi răspândit atât de mult în cele două Americi. Columbia și Districtul Columbia din SUA sunt doar două exemple de locuri care poartă numele său.

Este totuși posibil ca alte figuri din epocă să fi fost onorate în același mod. Hunter a subliniat că frații Pinzón, care au comandat navele Niña și Pinta în flota lui Columb, erau navigatori pricepuți. Dacă Columb ar fi eșuat, dar frații Pinzón ar fi reușit ulterior o expediție de succes, unele teritorii ar fi putut primi nume inspirate de aceștia.

"Capitala Statelor Unite s-ar fi putut numi Pinzonia", a sugerat Hunter.

Efectele asupra populațiilor indigene

Niciunul dintre experții contactați de Live Science nu a sugerat că popoarele indigene ar fi fost scutite de impactul devastator al contactului cu europenii – boli necunoscute până atunci, cuceriri violente și colonizare forțată.

Cu toate acestea, este important de menționat că popoarele indigene au rezistat, iar astăzi multe dintre aceste comunități continuă să își păstreze limbile și tradițiile culturale, în ciuda secolelor de opresiune.