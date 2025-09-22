Ce se întâmplă dacă încălzești la microunde mâncarea în farfurii de plastic. Cei mai afectați sunt copiii, efectele sunt pe termen lung

1 minut de citit Publicat la 09:26 22 Sep 2025 Modificat la 09:26 22 Sep 2025

Încălzirea plasticului în cuptorul cu microunde poate elibera microparticule şi nanoparticule de plastic, ce pot fi apoi ingerate. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Expunerea timpurie la substanţele chimice prezente în materialele plastice poate prezenta riscuri semnificative pentru sănătatea copiilor, care persistă până la vârsta adultă, conform unei analize a sute de studii recente, publicată luni în revista ştiinţifică The Lancet Child & Adolescent Health, transmite agenţia DPA, conform Agepres.

Copiii se confruntă cu un pericol acut din cauza materialelor plastice din mediul înconjurător, a constatat analiza care s-a concentrat pe trei clase de substanţe din materialele plastice: ftalaţii, care fac materialele plastice mai flexibile; bisfenolii, care conferă rezistenţă; şi substanţele perfluoroalchilice şi polifluoroalchilice (PFAS), datorită cărora materialele sunt rezistente la căldură şi hidrofuge.

Aceste substanţe chimice se găsesc în produse de uz cotidian, cum ar fi ambalaje de produse alimentare, cosmetice şi bonuri fiscale de hârtie, potrivit autorului principal al studiului, Leonardo Trasande, profesor de pediatrie la NYU Grossman School of Medicine din New York.

Spre exemplu, încălzirea plasticului în cuptorul cu microunde poate elibera microparticule şi nanoparticule de plastic, ce pot fi apoi ingerate.

Există dovezi solide conform cărora substanţele din produsele din plastic contribuie la apariţia bolilor la mai multe organe şi perturbă funcţia hormonală, potrivit echipei de cercetători, care citează studii efectuate în laboratoare şi pe subiecţi umani.

În plus, expunerea la toxinele din plastic a fost asociată cu tulburări ale sistemului nervos, reducerea fertilităţii şi scăderea coeficientului de inteligenţă (IQ).

Substanţele chimice pot fi, de asemenea, asociate cu afecţiuni pe termen lung, cum ar fi probleme cardiace, ADHD, obezitate şi greutate redusă la naştere.

Trasande a afirmat că rezultatele studiului demonstrează rolul pe care îl joacă plasticul în apariţia timpurie a multor boli cronice care persistă în timpul adolescenţei şi la vârsta adultă.

Pentru a menţine sănătatea copiilor, utilizarea plasticului trebuie limitată considerabil, a indicat autorul studiului, citat într-un comunicat.

Un nou studiu alarmant. Substanțele chimice din plastic, un pericol ascuns pentru sănătatea copiilor