Cea mai veche structură din lemn descoperită vreodată, datând de circa 500.000 de ani, găsită în Zambia. Colaj foto: YouTube/Universitatea din Liverpool

În urmă cu aproape o jumătate de milion de ani – mult mai devreme decât credeau cercetătorii – primii oameni construiau deja structuri din lemn, a relatat Earth.com. Aceasta a fost descoperită pe malul unui râu din Zambia și este alcătuită din doi bușteni care se îmbină într-o crestătură taiată în unghi drept, au spus arheologii. Noile studii efectuate asupra lemnelor arată că ele au fost tăiate de oamenii preistorici cu unelte de piatră.

Cea mai veche structură din lemn din lume a fost construită cu cel puțin 200.000 de ani înainte de apariția lui Homo Sapiens

O echipă de cercetători de la Universitatea din Liverpool, Anglia și Universitatea Aberystwyth din Ţara Galilor, prezentând rezultatele în revista Nature, a excavat lemn remarcabil de bine conservat la cascadele Kalambo din Zambia. Descoperirile datează de cel puțin 476.000 de ani, cu mult înainte ca oamenii moderni, Homo sapiens, să evolueze.

La scurt timp după această descoperire, profesorul Larry Barham de la Universitatea din Liverpool și echipa sa au identificat o pană, un băț de săpat, un buștean tăiat cu ajutorul uneltelor și o ramură cu o crestătură deliberată.

Astfel de lucrări de prelucrare a lemnului depășesc cu mult ceea ce se credea anterior posibil pentru oamenii timpurii, care trăiau cu sute de mii de ani în urmă. Aceste artefacte s-au păstrat datorită condițiilor umede și apăsate de la Cascada Kalambo, aflată lângă granița Zambiei cu Tanzania.

Oamenii timpurii și "epoca lemnului"

Cea mai mare parte a cunoștințelor despre primii oameni provin din artefacte din piatră, deoarece piatra supraviețuiește de-a lungul veacurilor. Lemnul, în schimb, se descompune de obicei, fără a lăsa urme.

Până acum, dovezile privind folosirea lemnului de către oamenii timpurii sau a uneltelor pentru prelucrarea lui se limitau la foc, bețe de săpat sau sulițe. Descoperirile făcute în amonte de Cascada Kalambo adaugă o nouă dimensiune: ele arată că unii hominizi timpurii, poate Homo heidelbergensis, știau să modeleze și să îmbine bușteni. Aceasta schimbă percepția asupra abilităților și creativității lor.

"Această descoperire mi-a schimbat modul în care privesc strămoșii noștri timpurii. Uitați de eticheta de «Epoca de Piatră», priviți ce făceau acești oameni: au creat ceva nou și mare din lemn. Și-au folosit inteligența, imaginația și abilitățile pentru a crea ceva ce nu mai existase până atunci", a spus profesorul Larry Barham, au mai scris jurnaliştii publicaţiei Earth.

Cum se datează lemnul antic

Lemnul vechi de aproape jumătate de milion de ani este extrem de rar. Echipa a avut nevoie de metode mai avansate decât cele tradiționale pentru a confirma vârsta.

"La o asemenea vechime, stabilirea unei date exacte pentru artefacte este foarte dificilă, iar noi am folosit datarea prin luminescență. Aceste noi metode de datare au implicații importante, permițându-ne să mergem mult mai departe în timp și să reconstruim situri care ne oferă o privire asupra evoluției umane", a explicat Geoff Duller, profesor de geografie și științe ale Pământului la Universitatea Aberystwyth din Regatul Unit.

Ulterior, expertul a mai făcut următoarele precizări: "Situl de la Cascada Kalambo fusese excavat încă din anii 1960, când au fost recuperate piese similare de lemn, dar nu au putut fi datate, astfel încât semnificația reală a sitului nu era clară până acum".

Tehnicile de datare arată că structurile din lemn aparțin unei epoci îndepărtate. Prin plasarea precisă a acestor artefacte în timp, echipa poate observa cum oamenii timpurii selectau materiale, planificau proiecte și se adaptau la mediul lor cu mult înainte de apariția oamenilor moderni.

De ce contează toate acestea?

Unele teorii anterioare imaginaseră o progresie liniară de la simplu la complex, sugerând că hominizii timpurii nu erau prea inventivi.

Descoperirile de la Cascada Kalambo contrazic această idee. Aici vedem oameni străvechi care nu se mulțumeau doar să folosească ce găseau în jur, ci știau să modeleze și să construiască cu scop și pricepere.

Geoff Duller, profesor de geografie și științe ale Pământului la Universitatea Aberystwyth din Regatul Unit, a făcut parte din echipa care, în 2019, a descoperit ea mai veche structură din lemn din lume.

El a menţionat într-un interviu că, cel mai probabil, aceasta a făcut parte dintr-o platformă de lemn folosită pentru a usca și a păstra alimentele sau lemnele de foc, ori poate ca bază a unei locuințe.