Cercetătorii au descoperit zeci de planete asemănătoare cu Tatooine din „Star Wars”

Publicat la 23:45 04 Mai 2026 Modificat la 23:48 04 Mai 2026

Un nou studiu satelitar a descoperit aproape 30 de planete neobișnuite care orbitează două stele în loc de una, similare cu Tatooine, casa fictivă a protagonistului din Star Wars, Luke Skywalker. Astfel de planete circumbinare au fost mult timp subiect de fantezie, până în prezent fiind cunoscute doar 18 planete, comparativ cu cele peste 6.000 pe care le cunoaștem și care orbitează în jurul unor stele singulare, scrie The Independent.

Acum, un nou studiu satelitar a dezvăluit 27 de potențiale planete circumbinare dintr-o singură analiză, folosind o nouă metodă.

„Majoritatea cunoștințelor noastre actuale despre planete sunt părtinitoare, bazate pe modul în care le-am căutat. Le-am găsit în mare parte pe cele mai ușor de detectat. Această nouă metodă ne-ar putea ajuta să descoperim o populație mare de planete ascunse, în special pe cele care nu se aliniază perfect față de linia noastră vizuală. Ar putea ajuta la dezvăluirea adevăratei populații de planete din universul nostru”, a explicat Margo Thorton, doctorandă la Universitatea din New South Wales și autoarea studiului publicat în Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .

Metoda utilizată în cel mai recent studiu fusese folosită anterior pentru a caracteriza sisteme cu două stele care se învârt una în jurul celeilalte, dar nu într-o căutare la scară largă a planetelor. Monitorizează modul în care orbitele stelelor binare se schimbă pe perioade lungi de timp.

Cercetătorii urmăresc apoi variația programului lor de eclipse, ceea ce ar putea dezvălui dacă un al treilea corp solar ar putea influența orbitele stelelor, unul care este probabil o planetă.

Astfel de eclipse provoacă o scădere a semnalului luminos al stelelor trimis către Pământ, sugerând că ar putea exista o planetă care orbitează acolo.

Pentru a urmări orbitele, oamenii de știință au folosit date de la telescopul Tessspace al NASA, lansat în 2018, cu misiunea de a căuta exoplanete.

„Sunt entuziasmat de potențialul numărului de planete pe care le-am putea descoperi cu această metodă”, a declarat astronomul Ben Montet de la UNSW.

„Până în prezent, cu această metodă, avem 27 de planete candidate puternice în medii complet diferite de propriul nostru sistem solar”, a adăugat Thorton.

Acești „candidați” așteaptă să fie confirmați ca planete în studii viitoare și ar putea avea o masă cuprinsă între masa lui Neptun până la de 10 ori mai mare decât masa lui Jupiter.

„Am găsit 27 de planete candidate din 1590 de sisteme stelare binare, ceea ce reprezintă o rată de aproape 2% din sistemele binare care ar putea găzdui planete”, a spus Montet.

„Asta implică faptul că ar putea exista mii sau zeci de mii de planete posibile de descoperit”, a adăugat el.