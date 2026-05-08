De unde vine curentul inelar uriaș care înconjoară Pământul? NASA lansează o misiune pentru a descifra secretul

NASA pregătește lansarea unei noi misiuni care va încerca să descifreze misterul curentului inelar ce înconjoară Pământul. Cercetătorii speră că astfel vor putea înțelege mai bine cum sunt afectați sateliții și infrastructura electrică de particulele încărcate din spațiu, potrivit Space.

Misiunea, numită STORIE (Storm Time O+ Ring Current Imaging Evolution), va analiza așa-numitul „ring current”, un curent care captează particule încărcate electric într-o structură asemănătoare unui inel în jurul planetei. Una dintre marile întrebări la care oamenii de știință încearcă să răspundă este dacă aceste particule provin de la Soare sau chiar din atmosfera Pământului.

„Aceste particule au efecte importante asupra vremii spațiale”, a explicat Alex Glocer, cercetător principal al misiunii la Centrul Spațial Goddard al NASA. Cercetătorii monitorizează cu prioritate activitatea din faza de maxim a ciclului solar de 11 ani, un prag astronomic ce se desfășoară chiar în această perioadă.

STORIE va fi lansată chiar în această lună

STORIE ar urma să fie lansată spre Stația Spațială Internațională chiar în această lună, la bordul unei misiuni SpaceX de aprovizionare. NASA colaborează cu Forțele Spațiale ale SUA pentru acest proiect, care face parte din programul militar Space Test Program.

După ce modulul STORIE și celelalte componente ale ansamblului Houston 11 vor fi integrate robotic pe carcasa exterioară a ISS, misiunea va investiga sursa particulelor ionizate care alcătuiesc curentul inelar terestru.

Soarele emite constant particule încărcate prin vântul solar, iar în perioadele de activitate intensă pot avea loc ejecții masive de particule, asociate erupțiilor solare. Aceste fenomene pot afecta sateliții, liniile electrice și alte sisteme tehnologice esențiale.

De la Soare sau de pe Pământ?

Totuși, misiunea STORIE va căuta în special oxigen în interiorul acestui curent. Prezența oxigenului ar sugera că particulele provin din atmosfera Pământului și nu de la Soare.

„Când vezi oxigen, acesta vine din atmosferă. În vântul solar există foarte puțin”, a explicat Glocer.

Cercetătorii vor analiza și ce se întâmplă cu particulele după ce sunt capturate în acest „inel”. Unele dintre ele își schimbă sarcina electrică și devin particule neutre, ceea ce le permite să scape de influența câmpului magnetic terestru.

„Odată ce aceste particule devin neutre, nu mai sunt captive și pot zbura în orice direcție”, a spus Glocer.

Energia acumulată în acest curent poate încălzi atmosfera superioară a Pământului

Misiunea va urmări aceste particule neutre pentru a le analiza viteza și traiectoria. Oamenii de știință vor să afle și cum se modifică forma și intensitatea curentului în timpul furtunilor solare, precum și ce efecte poate avea asupra conductelor, liniilor electrice și sateliților.

NASA avertizează că energia acumulată în acest curent are capacitatea de a încălzi atmosfera superioară a Pământului, ceea ce crește frecarea și poate face ca unii sateliți să coboare mai rapid decât era estimat.

În trecut au existat mai multe misiuni care au studiat particulele neutre energetice, însă STORIE promite o analiză mult mai amplă. Dacă totul va merge conform planului, instrumentul va orbita Pământul la fiecare 90 de minute și va observa curentul din toate unghiurile.

NASA spune că rezultatele ar putea îmbunătăți semnificativ prognozele de vreme spațială și protecția tehnologiilor de care depinde societatea modernă.