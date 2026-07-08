Descoperire arheologică rară: Mormântul regal antic al unui „prinț războinic”, îngropat cu carul și coiful său, a fost găsit în Italia

Mormântul antic al unui „prinț războinic”, îngropat cu carul și coiful său, găsit în Italia. Sursa foto: Soprintendenza Abap Ancona Pesaro Urbino

Arheologii din Italia au descoperit mormântul regal al unui „prinț războinic” din perioada preromană, împreună cu rămășițele carului său și ale armelor sale. Mormântul reprezintă doar o parte a unui vast complex funerar datând din secolul al VI-lea î.Hr. și oferă informații noi despre ritualurile funerare ale conducătorilor de elită ai acestei civilizații misterioase.

Complexul funerar a fost descoperit în comuna Sirolo, un mic oraș situat pe malul Mării Adriatice, pe coasta de est a Italiei, potrivit unui comunicat din 1 iulie al Superintendenței pentru Arheologie, Arte Frumoase și Peisaj pentru provinciile Ancona, Pesaro și Urbino, citat de Live Science.

› Vezi galeria foto ‹

În secolul al VI-lea î.Hr., regiunea era locuită de un grup italic numit Piceni (sau Picentes), învecinat la nord cu etruscii. Picenii au lăsat foarte puține mărturii scrise, astfel că majoritatea informațiilor despre această populație enigmatică provin din cercetările arheologice.

În anul 2020, în necropola Pini a fost descoperit un „mormânt princiar”, care conținea un car cu roți din fier, un depozit de arme și un coif. Acum, arheologii au identificat un al doilea astfel de mormânt.

Ce au găsit arheologii în mormântul prințului

În centrul unei incinte circulare monumentale, delimitate de o palisadă din lemn, cercetătorii au descoperit mormântul unui bărbat de rang înalt, îngropat împreună cu un currus din lemn – un car cu două roți depus intact alături de nobil în urmă cu aproximativ 2.500 de ani.

„Prințul războinic” a fost înmormântat și cu un coif, un topor, precum și cu mai multe vase din bronz, sigilate cu capace ceramice și umplute cu resturi organice. Acestea ar putea reprezenta urmele unui ospăț funerar sau ofrande alimentare destinate vieții de apoi.

Alături de mormântul prințului războinic se afla mormântul unei femei, în care au fost descoperite textile, încălțăminte și numeroase fibule – agrafe metalice antice folosite, cel mai probabil, pentru prinderea hainelor și a giulgiului funerar. O fibulă de dimensiuni impresionante, decorată cu o bucată de chihlimbar, fusese așezată pe sau lângă capul femeii, posibil ca element al coafurii sau al unui acoperământ ceremonial.

Acest mormânt se află în apropierea celebrului „Mormânt al Reginei” din necropola Pini, unde, în 1989, arheologii au descoperit o femeie picenă înmormântată împreună cu două care, doi catâri și o impresionantă colecție de bunuri personale.

Noua necropolă i-a surprins pe arheologi prin forma sa fără precedent

Deși în zona Sirolo au fost descoperite de zeci de ani morminte regale, noua necropolă i-a surprins pe arheologi prin forma sa fără precedent.

Necropolele identificate anterior pe teritoriul picenilor erau înconjurate de un șanț, care simboliza separarea lumii morților de cea a celor vii.

În schimb, noul cimitir era delimitat de o palisadă din lemn, nu de un șanț, și fusese amenajat pe o mică ridicătură de teren, probabil pentru a-i accentua caracterul monumental și valoarea simbolică, se arată în comunicat.

Este pentru prima dată când arheologii observă „un întreg nucleu aristocratic” al picenilor, iar această descoperire poate oferi „noi perspective asupra structurii elitelor care au condus marele centru al picenilor”, a declarat în comunicat arheologul Stefano Finocchi, coordonatorul noilor săpături.

Deși numeroase artefacte sunt încă în curs de analiză, cantitatea și calitatea obiectelor funerare recuperate până acum arată deja că „grupurile conducătoare erau integrate într-o rețea densă de relații care conecta zona centrală a Adriaticii cu principalele centre din Italia Centrală”, a afirmat Finocchi.