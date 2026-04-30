Descoperire arheologică unică de tezaur: S-au găsit 3.000 de monede de argint pe un câmp. E cea mai mare comoară vikingă din Norvegia

Monede din cea mai mare comoară vikingă descoperită în Norvegia, aprilie 2026. Sursa foto: Direcția pentru Patrimoniu Cultural din Norvegia

Arheologii din Norvegia au descoperit o comoară din Epoca Vikingă care conține 2.970 de monede de argint bătute în Anglia, Germania, Danemarca și Norvegia, acum mai bine de 1.000 de ani. Este cea mai mare comoară de monede vikinge descoperită vreodată în Norvegia, iar arheologii nu au terminat încă săpăturile în zonă, potrivit Live Science.

Doi pasionați de detectoare de metale au găsit primele 19 monede pe 10 aprilie, la o fermă din apropierea satului Rena, în estul Norvegiei, potrivit unui comunicat al Direcției pentru Patrimoniu Cultural din Norvegia. Cei doi au alertat arheologii locali, care s-au alăturat căutărilor a doua zi.

„Am spus în glumă că ar fi frumos dacă am mai găsi câteva monede pentru a face descoperirea și mai mare”, a declarat May-Tove Smiseth, arheolog în cadrul administrației județului Innlandet, pentru Science Norway. „Dar detectoarele nu s-au oprit niciodată din bipăit!”

„Comoara Mørstad”

Experții de la Muzeul de Istorie Culturală din Oslo analizează deja monedele, denumite „Comoara Mørstad”, după ferma unde au fost descoperite. Printre ele se află monede bătute în timpul lui Æthelred al II-lea (rege al Angliei între 978 și 1016), Cnut cel Mare (rege al Angliei, Danemarcei și Norvegiei între aproximativ 1016 și 1035) și Otto al III-lea (împărat al Sfântului Imperiu Roman între 996 și 1002).

„Moneda străină domina circulația banilor în Norvegia până când Harald Hardrada (a domnit 1046–1066) a instituit o monetărie națională”, a declarat într-un comunicat Svein Gullbekk, numismat la Muzeul de Istorie Culturală.

Totuși, câteva dintre monedele descoperite în tezaur au fost bătute în timpul lui Hardrada, ceea ce înseamnă că depozitul a fost ascuns în jurul anului 1050, exact când monetăria norvegiană începea să se dezvolte, a explicat Gullbekk.

Comoara ar putea reprezenta o acumulare de bogăție vikingă provenită nu din jafuri, ci din prelucrarea la scară industrială a resurselor naturale din mlaștinile Scandinaviei.

„Minereul era extras din mlaștini, iar fierul prelucrat era exportat în Europa”, a declarat Jostein Bergstøl, arheolog la Muzeul de Istorie Culturală. „Din anii 900 până la sfârșitul anilor 1200, în această zonă a existat o producție enormă de fier.”

Condițiile solului au contribuit probabil la conservarea monedelor, potrivit lui Smiseth.

„Este o descoperire cu unică”

„Aceasta este o descoperire cu adevărat unică, de genul pe care îl poți experimenta poate o singură dată în carieră”, a spus Smiseth într-o declarație tradusă.

Pe lângă monede, arheologii au descoperit și bucăți de „hacksilver” — fragmente tăiate din bijuterii de argint, folosite ca monedă în Evul Mediu.

Arheologii continuă lucrările la sit pentru a vedea dacă mai există și alte obiecte în tezaur sau dacă în zonă există urme ale unei așezări. Însă „Comoara Mørstad” a intrat deja în istorie.

„Am mai descoperit anterior tezaure din Epoca Vikingă care conțineau aproximativ 2.000 de monede, dar niciodată mai mult de 3.000”, a declarat Gullbekk pentru Science Norway. „Aici au depășit un prag. Este cu adevărat excepțional.”

1,2 milioane de coroane pentru căutări suplimentare

Acum, Direcția pentru Patrimoniul Cultural din Norvegia alocă 1,2 milioane de coroane ( aproximativ 105.000 euro) pentru investigații suplimentare ale descoperirii. Fondurile vor fi folosite pentru cercetări arheologice și pentru efectuarea de scanări cu georadar în zonă. „Am descoperit acum o comoară fantastică. Dar încă sunt multe lucruri pe care nu le știm despre descoperire și despre locul unde a fost găsită. Muzeul de Istorie Culturală va clarifica aceste aspecte, în strâns dialog cu administrația județului Innlandet și cu Direcția pentru Patrimoniul Cultural — și nu în ultimul rând cu detectoriștii pricepuți”, spune directorul patrimoniului cultural, Hanna Geiran.