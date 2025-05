Descoperire uimitoare pe un deal vulcanic misterios din Ungaria: secretele unei civilizații vechi de 3.400 de ani ies la lumină

Cercetătorii au descoperit peste 300 de artefacte datând de la sfârșitul Epocii Bronzului și începutul Epocii Fierului. Foto: Getty Images

Populațiile care locuiau în zona unde se află astăzi Ungaria, în jurul secolului al XV-lea î.Hr., au ascuns cel puțin șase tezaure de obiecte metalice în apropierea unei așezări antice situate pe dealul vulcanic izolat Somló, în vestul țării, relatează Live Science, citând un studiu bazat pe săpături arheologice și scanări cu tehnologie Lidar.

În doar un an, arheologii, cu ajutorul detectoarelor de metale, au descoperit peste 300 de artefacte datând de la sfârșitul Epocii Bronzului (1450–800 î.Hr.) și începutul Epocii Fierului (800–450 î.Hr.), inclusiv bijuterii, ornamente militare și arme.

Cele mai vechi obiecte descoperite datează din perioada 1400–1300 î.Hr., însă majoritatea artefactelor din Epoca Bronzului sunt din intervalul 1080–900 î.Hr., potrivit studiului publicat pe 27 martie în revista Antiquity. Pe lângă obiectele metalice, cercetătorii au descoperit mărgele din chihlimbar, fragmente textile și de piele, dar și colți de mistreț și porc domestic.

Sit arheologic important

Astăzi, zona Somló este cunoscută mai ales pentru podgoriile sale. Încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, arheologii au bănuit că locul adăpostește un sit arheologic important, după ce fermierii și viticultorii locali au început să găsească obiecte antice, afirmă Bence Soós, arheolog și muzeograf la Muzeul Național al Ungariei, coordonatorul studiului.

Printre artefactele descoperite de-a lungul anilor se numără bijuterii, arme și vase din bronz. Cantitatea și calitatea lor sugerează o prezență umană semnificativă în regiune între secolele XIII și VI î.Hr. Din păcate, multe dintre locațiile în care au fost descoperite aceste obiecte nu au fost documentate, iar identitatea exactă a populațiilor care au locuit atunci vestul Ungariei rămâne necunoscută.

Obiecte funerare din Epoca Fierului

Printre descoperirile anterioare se numără și obiecte funerare din Epoca Fierului, îngropate sub tumuli, ceea ce i-a determinat pe unii cercetători să creadă că Somló a fost un centru de putere al unei elite războinice. Pe baza acestor indicii, echipa condusă de Soós a demarat noi cercetări arheologice în zonă.

„Datorită eforturilor voluntarilor noștri, am reușit să identificăm primele tezaure de obiecte metalice la Somló. În primul an de cercetări am descoperit șase astfel de comori, datând de la finalul Epocii Bronzului și începutul Epocii Fierului”, a explicat Soós.

900 de artefacte metalice

Începând din aprilie, echipa a recuperat peste 900 de artefacte metalice, cele mai multe provenind dintr-un platou situat în partea de sud-est a dealului. Au fost identificate numeroase obiecte asociate cu prelucrarea bronzului, ceea ce indică faptul că acest metal era produs local.

Aceste descoperiri oferă informații noi despre tranziția dintre Epoca Bronzului și Epoca Fierului, o perioadă mai puțin înțeleasă de istorici. Unul dintre tezaure, numit „Tezaurul V”, oferă primele dovezi ale unor practici de depozitare ritualică a obiectelor metalice în această fază de tranziție. De asemenea, a fost identificat un vas ceramic plin cu obiecte metalice – prima astfel de descoperire din vestul Ungariei, datată la sfârșitul Epocii Bronzului.

Aceste dovezi completează imaginea unei societăți străvechi care a trăit între secolele XIII și VI î.Hr. în această zonă, cel mai probabil organizată în triburi sau clanuri conduse de elite războinice. Descoperirile recente susțin ipoteza că Somló a fost un important centru de putere în acea perioadă.