Descoperiri uimitoare la Castelul Corvinilor. Obiecte valoroase cu o vechime de peste 2.500 de ani

Noi descoperiri arheologice ies la iveală în zona Castelului Corvinilor, unul dintre cele mai importante monumente medievale din România. Cercetările realizate în cadrul lucrărilor de restaurare au scos la lumină obiecte și vestigii din prima epocă a fierului, confirmând încă o dată bogăția istorică a regiunii.
”Hunedoara, și în special zona din jurul Castelului Corvinilor, este una bogată în descoperiri arheologice, fiind intens locuită încă din Paleolitic. Cercetările arheologice în curs de desfășurare, ca urmare a etapei a doua de restaurare a castelului, ca urmare a unui proiect accesat de Primăria Hunedoara prin PNRR, au scos la lumină contexte arheologice și obiecte din prima epocă a fierului (Hallstatt).
În imagine, vas din prima epocă a fierului”, scriu reprezentanții Muzeului Castelul Corvinilor.
Publicată de Muzeul Castelul Corvinilor pe Marţi, 14 aprilie 2026
Zona Hunedoara este cunoscută de mult timp pentru potențialul său arheologic, fiind locuită încă din Paleolitic. De-a lungul timpului, cercetările au indicat existența unor comunități umane diverse, care au lăsat în urmă urme importante ale evoluției istorice din această parte a Europei.
Noile descoperiri au fost făcute în contextul celei de-a doua etape de restaurare a castelului, un proiect finanțat prin PNRR și implementat de autoritățile locale.