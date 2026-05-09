Doar 10 minute cu AI și ți-ai "prăjit" creierul. Un studiu inter-universitar a constatat o degradare generală a capacităților cognitive

Creierul uman își pierde rapid capacitatea de gândire critică după ce a delegat către AI rezolvarea sarcinilor, fie ele matematice sau legate de limbaj și comunicare.

Numeroase studii au arătat că utilizarea frecventă a chatboților cu Inteligență Artificială, AI, îi încurajează pe oameni să nu mai gândească critic și să accepte cu tot mai mare ușurință soluțiile și concluziile furnizate de algoritmi.

Însă un demers recent a adus o cuantificare brutală a felului în care se pot degrada capacitățile cognitive umane într-un timp scurt petrecut în compania AI, scrie Gizmodo.

Cercetarea realizată de cercetătorii de la universitățile Carnegie Mellon (CMU), MIT, Oxford și UCLA arată că o sesiune de doar 10 minute cu un asistent (chatbot) de Inteligență Artificială poate duce la degradarea semnificativă a capacității utilizatorilor de a construi raționamente.

Pentru a demonstra ce se întâmplă cu capacitățile cognitive atunci când oamenii relaționează cu AI, cognitivă în acțiune, cercetătorii au împărțit subiecții în două grupuri, cărora le-au dat teste: unul, ajutat de asistenți AI și unul în care oamenii au fost nevoiți să se descurce pe cont propriu.

În cazul grupului format din persoane asistate de chatboți, a fost folosit modelul GPT-5 al OpenAI.

Acestor participanți la test li s-a retras fără avertisment accesul la chatbot. Ei au fost lăsați să răspundă fără ajutor la ultimele trei întrebări ale testului.

Ce tipuri de întrebări au fost folosite în test

Testul a inclus două tipuri de probleme: un set de întrebări din aritmetică, bazate pe fracții, și un set de întrebări menit să verifice înțelegerea unor texte citite.

Deloc surprinzător, persoanele care au folosit chatbotul cu Inteligență Artificială au prezentat tendința de a rezolva problemele matematice la o rată semnificativ mai mare, atâta vreme cât au beneficiat de suportul AI.

Însă la ultimele întrebări, când accesul la chatbot a fost oprit, rata de succes a scăzut dramatic.

Concret, odată ce au fost privați de asistentul virtual, membrii acestui grup care s-a bazat pe Inteligență Artificială au avut o rată de rezolvare cu aproximativ 20% mai mică decât colegii lor, nevoiți să să lucreze singuri pe tot parcursul testului.

În plus, rata lor de omitere aproape dublă, ceea ce înseamnă că, pur și simplu, au ales să nu rezolve întrebările fără aportul AI.

Ceva similar s-a întâmplat și la testul de înțelegere a textelor citite.

Aici, rata de rezolvare pe ansamblul celor două grupuri a fost similară până când Inteligența Artificială a fost eliminată ca suport al primului grup.

Din acest punct, membrii acestuia au dat mai puține răspunsuri corecte, iar rata lor de omitere a crescut.

Degradarea cognitivă este generală, nu specifică unui anumit tip de sarcini

Sesiunile de testare au durat aproximativ 10 minute, suficient pentru a proba că acei participanți care au decis să se bazeze foarte mult pe AI pentru a rezolva problemele în locul lor și-au "abandonat" abilitățile de gândire critică în câteva minute.

Având în vedere că rezultatele au fost similare atât în ​​problemele matematice, cât și în cele legate de citirea și înțelegerea unui text, cercetătorii au conchis că "declinul performanței intelectuale este o consecință generală a rezolvării problemelor cu ajutorul AI, nefiind specific unor anumite sarcini".

Practic, cei care au decis că AI poate face treaba în locul lor nu au fost, în mare parte, capabili să-și "reactiveze creierul" atunci când au fost constrânși să o facă.

Și alte studii au avansat concluzii similare

Concluziile cercetătorilor de la Carnegie Mellon, MIT, Oxford și UCLA sunt în concordanță cu un studiu publicat de Microsoft anul trecut, care a analizat declinul cognitiv în rândul așa-numiților "knowledge workers" - profesioniști care lucrează cu informații pe care le procesează, precum IT-iștii și analiștii din domeniul financiar, dar reprezentanții anumitor profesii liberale.

Cei de la Microsoft au constatat, la rândul lor, că oamenii, cu cât se bazează mai mult pe AI, cu atât sunt mai proaste performanțele lor atunci când li se cere să lucreze fără sprijin virtual.

Un alt studiu citat de Gizmodo și derulat în Polonia a constatat că, deși medicii care au lucrat cu asistență AI s-au dovedit mai buni la identificarea riscurilor de cancer, ei au avut performanțe mai slabe decât nivelul de referință, odată ce această asistență artificială a fost eliminată.