OpenAI anunță ChatGPT 5.5 Instant. Cu ce schimbări vine noua variantă

Noua actualizare aduce răspunsuri mai bine structurate în mai multe domenii.

OpenAI a anunțat lansarea GPT-5.5 Instant, noua versiune implicită a ChatGPT, disponibilă pentru toți utilizatorii. Compania spune că modelul este mai inteligent, mai precis și oferă răspunsuri mai clare, mai concise și mai bine adaptate fiecărui utilizator.

Pentru că Instant este folosit zilnic de sute de milioane de oameni, OpenAI afirmă că și îmbunătățirile mici pot avea un impact important asupra experienței generale. Noua actualizare aduce răspunsuri mai bine structurate în mai multe domenii, un stil conversațional mai natural și o utilizare mai eficientă a contextului deja oferit de utilizator atunci când personalizarea poate ajuta.

Progrese importante în ceea ce privește acuratețea informațiilor

Potrivit companiei, GPT-5.5 Instant oferă răspunsuri mai fiabile și înregistrează progrese importante în ceea ce privește acuratețea informațiilor, în special în domenii sensibile precum medicina, dreptul și finanțele.

În evaluările interne, modelul a generat cu 52,5% mai puține informații false comparativ cu GPT-5.3 Instant în cazul solicitărilor considerate cu risc ridicat. De asemenea, numărul afirmațiilor inexacte a scăzut cu 37,3% în conversațiile dificile semnalate anterior de utilizatori pentru erori factuale.

OpenAI spune că GPT-5.5 Instant este mai performant și în sarcini de zi cu zi, inclusiv în analiza imaginilor și fotografiilor încărcate de utilizatori, în răspunsurile la întrebări din domeniile STEM și în alegerea momentului potrivit pentru a folosi căutarea pe web pentru răspunsuri mai utile.

Răspunsuri mai scurte și mai directe

Compania susține că noua versiune oferă răspunsuri mai scurte și mai directe, fără să piardă informații importante sau tonul natural care a făcut ChatGPT popular. Modelul pune mai puține întrebări suplimentare inutile și evită elementele considerate obositoare, precum formatarea excesivă sau folosirea exagerată a emoji-urilor.

O altă schimbare importantă ține de personalizare. GPT-5.5 Instant poate folosi mai eficient informațiile din conversațiile anterioare, fișierele încărcate și chiar contul Gmail conectat, pentru ca răspunsurile să fie mai relevante pentru utilizator.

OpenAI precizează că sistemul decide inteligent când personalizarea poate îmbunătăți un răspuns și poate căuta mai rapid în conversațiile anterioare, astfel încât utilizatorii să nu fie nevoiți să repete aceleași informații.

Apare și funcția „memory sources”

Compania introduce și funcția „memory sources”, disponibilă pentru toate modelele ChatGPT. Aceasta le permite utilizatorilor să vadă ce informații au fost folosite pentru personalizarea răspunsurilor, inclusiv conversații anterioare sau memorii salvate.

Utilizatorii vor putea șterge sau modifica informațiile considerate depășite și vor putea folosi în continuare conversații temporare, care nu salvează și nu folosesc memoria.

OpenAI subliniază că aceste informații despre memorie nu sunt vizibile altor persoane atunci când o conversație este distribuită.

GPT-5.5 Instant a început să fie disponibil de pe data de 5 mai pentru toți utilizatorii ChatGPT și înlocuiește GPT-5.3 Instant ca model implicit.

Pentru utilizatorii plătitori, GPT-5.3 Instant va rămâne disponibil încă trei luni prin setările de configurare, înainte de a fi retras complet.

Funcțiile avansate de personalizare bazate pe conversații anterioare, fișiere și Gmail sunt lansate inițial pentru utilizatorii Plus și Pro pe web, urmând să ajungă ulterior și pe mobil, precum și pentru planurile Free, Go, Business și Enterprise.