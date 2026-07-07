Zona crepusculară. În fiecare noapte, trilioane de creaturi minuscule ies din adâncurile oceanelor

Zooplancton. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

În zona crepusculară a oceanului, unde lumina Soarelui se diminuează, cea mai mare migrație din lume începe de fiecare dată când se lasă noaptea. Ar putea avea, de asemenea, un efect supradimensionat asupra climei noastre. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, tehnicienii specializați în sonare au făcut o descoperire extraordinară. Undele sonore emise de sonare se reflectau de ceea ce credeau ei că trebuie să fie fundul oceanului. Însă marea era mult mai puțin adâncă decât se așteptaseră și, ceea ce era și mai nedumeritor, fundul mării părea să se miște în sus și în jos pe parcursul zilei, scrie BBC News.

Nu era vorba însă de fundul oceanului, ci de numeroșii „locuitori” ai zonei crepusculare care își făceau migrația nocturnă la suprafață pentru a se hrăni. Acest „strat de împrăștiere profundă” concentrat de organisme marine, suspendat în coloana de apă, era atât de extraordinar de înalt încât împrăștia sunetul, reflectând semnalele sonarului ca și cum ar fi fost un obiect solid.

Sub valuri, zona crepusculară, sau zona mezopelagică, începe la o adâncime de 200 m, unde oceanul este scăldat într-un crepuscul perpetuu. Dacă te afunzi mai adânc, razele Soarelui se estompează rapid. Ultimele rămășițe de lumină dispar complet în jurul a 1.000 m. Acolo, singura lumină este licărirea stranie a bioluminescenței, produsă de creaturile care strălucesc în întuneric.

Acest vast strat de apă se întinde pe tot globul și are o diversitate uimitoare de vietăți. Găzduiește aproximativ 95% din biomasa totală a peștilor și aproximativ 10.000 de milioane de tone de pește.

În fiecare noapte, trilioane de zooplancton se ridică din adâncuri pentru a se hrăni la adăpostul întunericului. Acest fenomen, cunoscut sub numele de „migrație verticală diurnă” (DVM), este cea mai mare migrație naturală a animalelor de pe planetă, cu o biomasă estimată la 10 miliarde de tone. Pe măsură ce Pământul se rotește în jurul axei sale, migrația verticală diurnă are loc în toate oceanele lumii.

„Îmi place să mă gândesc la asta ca la un val mexican”, spune Laura Hobbs, lector în Științe Marine Arctice la Asociația Scoțiană pentru Științe Marine, descriind valul animalelor care se ridică și coboară.

„Zooplanctonul merge la suprafață pentru a se hrăni, deoarece acolo se află fitoplanctonul”, spune Hobbs.

„Zooplanctonul este un termen generic pentru multe specii diferite de animale minuscule care trăiesc în ocean. Aceste creaturi au doar câțiva milimetri lungime, sunt minuscule. Și înoată sute de metri în fiecare zi, în sus și în jos. Ar fi ca și cum ai alerga mai multe maratoane”, explică ea.

Fitoplanctonul, între timp, este planctonul vegetal.

„Fitoplanctonul are nevoie de lumina soarelui pentru a crește. De aceea este limitat la straturile superficiale. Pe măsură ce Soarele răsare, zooplanctonul devine amenințat de prădătorii vizuali, de zooplanctonul mai mare sau de peștii care îi pot vedea acum în lumină. Așa că migrează înapoi în ape mai întunecate și rămân acolo pentru a digera. Apoi își excretă deșeurile, li se face din nou foame și, pe măsură ce Soarele apune, se întorc la suprafață pentru mai multe”, spune Hobbs.

Una dintre primele observații directe ale DVM, spune Jon Copley, profesor de explorare oceanică la Universitatea Southampton, Marea Britanie, a fost făcută în 1966 de legendarul explorator al oceanelor, Jacques Cousteau, în timp ce se scufunda cu submersibilul său în formă de OZN, o „farfurie de scufundare”. Aproape o jumătate de secol mai târziu, Copley însuși a avut norocul să vadă fenomenul de aproape.

Copley a explorat adâncurile oceanului în întreaga lume, iar marea descoperire, spune el, este cât de mult din Pământ se află într-un întuneric perpetuu.

„Ni se spune că este o planetă oceanică, o planetă albastră. Ei bine, 71% din suprafață este albastră dar, de fapt, albastrul provine de la lumina soarelui care se reflectă în stratul superior luminat. Cea mai mare parte a oceanului este în afara luminii. Nu este doar o planetă oceanică, este o planetă oceanică adâncă și întunecată”, spune Hobbs.

Copley se afla în Golful Mexic după explorarea unui bazin de saramură (n.r. - apă sărată) la o adâncime de 650 m, când a trecut prin stratul de împrăștiere.

„Eram într-un submersibil Johnson Sea Link, care este un submersibil sferic acrilic. Așa că am avut o priveliște foarte bună”, spune el.

Pentru a economisi bateria submarinului, toate luminile au fost stinse. Singura lumină era cea a unor mici creaturi marine strălucitoare.

„Arăta ca un viscol”, spune el.

Atunci și-a dat seama că aceste organisme urcau prin stratul care migra vertical.

Copley nu a putut distinge diferitele specii care emiteau lumină, deoarece, spune el, adesea strălucește doar un singur organ „sau diferite părți ale corpului lor”.

„Era ca și cum ai fi jucat un joc de legat punctele ca să dezvălui animalul”, spune el.

Pe măsură ce se ridicau, pilotul a aprins o lumină stroboscopică pentru ca nava să poată localiza submarinul la suprafață. Și de fiecare dată când lumina stroboscopică pâlpâia, „restul se retrăgea”. În acel moment, Copley și-a dat seama că văzuse doar o fracțiune din viața care îi înconjura.

„Deodată m-am gândit: «Uau, este ca o supă». Nu este doar un ocean, este o supă vie”, a spus el.

Creaturile mezopelagicului joacă un rol esențial în rețelele trofice oceanice. Multe dintre speciile din această zonă sunt pradă importantă pentru speciile prădătoare mai mari, inclusiv pentru cele de care noi, oamenii, depindem pentru hrană, cum ar fi tonul și peștele spadă. Și se crede că aceste animale minuscule, înotătoare, pot contribui și la bioamestecare, adică la agitarea apelor oceanice și transportul nutrienților din apele adânci în cele puțin adânci și invers.

„Totuși, multe dintre aceste animale sunt atât de mici încât trăiesc în lumea vâscoasă”, spune Copley.

„Lumea cu care suntem familiarizați este ceea ce numim «lumea inerțială». Așadar, dacă ne aruncăm într-o piscină, executăm o mișcare de înot și ne oprim, vom aluneca prin apă, «pentru că trăim la scară inerțială». Când devii foarte mic, intri în lumea vâscoasă, unde fizica este cu totul diferită. Dacă ne-am scufunda într-o piscină plină de melasă, am face o mișcare de înot și ne-am opri. Așa se simte oceanul pentru cele mai mici creaturi marine”, explică el.

Copepodele, crustacee minuscule, uneori numite „insectele mării”, alcătuiesc o proporție uriașă din stratul adânc de împrăștiere.

„Copepodele sunt printre cele mai abundente animale din mare, dacă nu chiar cele mai abundente, atât ca biomasă, cât și ca număr”, spune Hobbs.

„Sunt absolut peste tot în oceanele lumii. Când le privești la microscop, unele dintre ele sunt destul de drăguțe și amuzante. Se mișcă rapid și sunt exact ca niște insecte drăguțe. Apoi dai peste unele care sunt foarte mari. Sunt cele prădătoare. Au aparate bucale masive și agresive. Au un aspect feroce”, mai adaugă el.

Multe copepode trăiesc chiar la granița dintre lumea inerțială și cea vâscoasă.

„Uneori se pot mișca suficient de repede încât să pătrundă în lumea inerțială și să planeze. Dar de multe ori, organele lor de hrănire se află în interiorul lumii vâscoase. Când capturează o particulă de hrană, nu o pot arunca la gură pentru că, de îndată ce o eliberează, aceasta va rămâne unde este, oprită de vâscozitatea apei. Așadar, au aceste organe uimitoare pentru a prinde particule de hrană și a le aduce la gură”, spune Copley.

Un singur copepod, prins în lumea sa vâscoasă, s-ar putea să nu aibă un efect prea mare asupra amestecării oceanelor, dar trilioane din aceste creaturi minuscule mișcându-și membrele în același timp pot.

„Când aduni suficiente animale din acest grup, ele ar putea începe să producă efecte mai mari. Este o posibilitate atât de interesantă și ceva ce am trecut cu vederea în înțelegerea noastră asupra oceanelor”, spune Copley.

Se crede, de asemenea, că migrația verticală zilnică transportă până la șase gigatone de carbon, mai mult decât dublul emisiilor provenite de la toate mașinile din întreaga lume, din stratul superior al oceanului în adâncurile mării pe an, unde acesta poate fi stocat timp de secole.

Acestea joacă un rol crucial în reglarea climei Pământului, deoarece menține carbonul blocat și în afara atmosferei. Dacă supraviețuiesc nopții, acești mici călători vor transporta orice materie organică pe care au consumat-o la suprafață înapoi în adâncuri, pe măsură ce noaptea se transformă în zi.

„În loc ca materia organică să se scufunde și să fie mâncată pe drumul spre ape, acum se află în interiorul oricărui lucru care a înghițit-o. Este dusă înapoi în adâncuri, unde poate fi eliberată sau animalul respectiv ar putea fi mâncat de altceva. Acest lucru ne oferă un fel de scurtătură pentru a transporta carbonul în ocean, iar acest lucru este foarte important”, spune Copley.

Odată ce carbonul scade sub o adâncime de aproximativ 1.000 m în ocean, acesta poate rămâne în afara atmosferei timp de milenii.

„Această migrație are consecințe cu adevărat importante asupra rolului oceanului în sistemul viu al planetei noastre”, spune Copley.

Zona crepusculară și numeroșii săi locuitori se confruntă însă cu o multitudine de amenințări. Declinul gheții marine cauzat de schimbările climatice înseamnă că lumina soarelui poate pătrunde mai adânc în ocean pentru perioade mai lungi de timp, prinzând zooplanctonul în adâncuri în timp ce acesta așteaptă să vină întunericul. Iar încălzirea oceanelor modifică habitatul speciilor, afectând lanțurile trofice care depind de ele. Și pescuitul a început să scruteze întunericul în speranța de a-și mări capturile.

Totuși, unele zone din adâncurile oceanului sunt protejate. Acestea includ ariile marine protejate (AMP) din largul coastei Hawaii, coastei de sud-vest a Angliei, Noii Scoții și Insulelor Azore. Însă, oricât de departe s-ar întinde aceste AMP-uri în adâncurile oceanului, ele sunt concepute doar pentru a proteja fundul mării

Acum, Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (IUCN) a cerut o pauză a extinderii pescuitului mezopelagic până când vom înțelege mai bine această porțiune crucială a oceanului. Moțiunea 035 a IUCN este o idee radicală care ar proteja întreaga coloană de apă și nu doar fundul oceanului.

În ciuda a peste 200 de ani de cercetare asupra acestei migrații epice zilnice, rămân multe întrebări.

„Nu înțelegem care este variabilitatea în cadrul comunității zooplanctonului”, spune Hobbs.

„Oare zooplanctonul mai mic face ceva diferit față de cel mai mare? Se comportă speciile diferit? Înțelegerea acestei variabilități este foarte importantă. De exemplu, o schimbare a speciei dominante într-o anumită zonă datorită încălzirii oceanelor ar putea avea implicații asupra fluxului de carbon și asupra interacțiunilor prădător-pradă. Mai sunt încă atât de multe de aflat”, a spus el.