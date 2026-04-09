Legendarul oraș medieval pierdut, descoperit acum în Cecenia, ar putea rescrie istoria Caucazului de Nord

3 minute de citit Publicat la 23:45 09 Apr 2026 Modificat la 23:51 09 Apr 2026

Arheologii cred că au găsit vechiul oraș medieval Magas, cea mai mare așezare cunoscută găsită până acum în Caucazul de Nord. FOTO: Institutul de Arheologie al Academiei Ruse de Științe

O descoperire arheologică remarcabilă făcută în Cecenia atrage atenția cercetătorilor din întreaga lume. Arheologii cred că au găsit vechiul oraș medieval Magas, cea mai mare așezare cunoscută găsită până acum în Caucazul de Nord.

Descoperirea a fost făcută în Republica Cecenă, în timpul unor săpături la situl Mayrtup, scrie Arkeonews.

La început, lucrările au fost parte a unui proiect de salvare arheologică legat de dezvoltarea infrastructurii. Între timp, cercetarea s-a transformat într-una dintre cele mai importante descoperiri istorice din regiune din ultimele decenii.

Potrivit arheologilor ruși, situl se întinde pe aproximativ 350 de hectare, ceea ce îl face cea mai mare așezare medievală cunoscută descoperită până acum în Caucazul de Nord. Dimensiunea sitului, dar și numărul mare de obiecte găsite acolo, precum monede și structuri funerare, arată că nu era vorba despre un simplu sat. Cel mai probabil, era un important centru urban fortificat.

Cercetătorii de la Academia Rusă de Științe, conduși de Vladimir Malashev, spun că situl seamănă mult cu descrierile istorice ale orașului Magas, pentru că se potrivesc dimensiunea, poziția strategică și semnele că așezarea avea importanță economică și politică.

Descoperirea monedelor este considerată foarte importantă, deoarece sugerează existența unei economii dezvoltate și a unor legături comerciale care depășeau regiunea locală. Acest lucru întărește ideea că așezarea avea un rol central în lumea medievală a alanilor.

Ce spun sursele istorice

Magas apare în surse istorice din secolele IX-XI, mai ales în scrierile unor cronicari arabi, care descriau Magas ca fiind capitala Alaniei, un regat puternic care a dominat o parte din Caucaz în Evul Mediu timpuriu.

Textele spun că Magas se afla la aproximativ trei zile distanță de regatul Sarir, despre care se crede că era situat în actualul Daghestan. Poziția geografică a noului sit se potrivește destul de bine cu aceste descrieri.

Dacă ipoteza va fi confirmată, ar putea fi rezolvat un mister istoric vechi de secole. De-a lungul timpului, istoricii și arheologii au propus mai multe locuri drept posibilă locație a orașului Magas. Totuși, niciunul nu a oferit până acum dovezi atât de convingătoare ca situl de la Mayrtup.

Cine au fost alanii

Alanii au fost un popor de origine iraniană, la început nomad, apoi semi-sedentar. Ei au avut o influență importantă între mileniul I î.Hr. și Evul Mediu.

Erau cunoscuți pentru cavaleria lor, pentru rețelele comerciale și pentru poziția lor strategică în stepa eurasiatică și în Caucaz. Au avut un rol important în legăturile dintre diferite regiuni ale Europei și Asiei.

În perioada lor de maximă putere, alanii au creat o entitate politică importantă în Caucazul de Nord. Se crede că Magas era centrul politic și administrativ al acestui stat. Din acest motiv, moștenirea alanilor este esențială pentru înțelegerea istoriei medievale timpurii a Eurasiei.

O descoperire care poate schimba istoria regiunii

Importanța acestei descoperiri depășește istoria locală. Civilizația alană a avut un rol important în legătura dintre Europa și Asia, prin comerț, cultură și migrație.

Dacă Magas a fost într-adevăr identificat, cercetătorii ar putea înțelege mult mai bine politica medievală și schimburile culturale din Eurasia.

În același timp, descoperirea ar putea schimba și felul în care este privită istoria Ceceniei și a întregului Caucaz, mai ales pentru perioadele despre care există puține surse scrise.

Totuși, cercetătorii spun că sunt necesare săpături suplimentare pentru a confirma fără dubiu că situl este Magas.

Magas există și astăzi ca denumire

În mod interesant, numele Magas există și în prezent, fiind capitala actuală a Republicii Ingușetia.

Orașul modern a fost înființat în anii 1990 și a fost numit în mod intenționat după vechea capitală medievală.

Totuși, dacă noua descoperire se confirmă, Magasul istoric ar fi fost un centru urban mult mai vechi și mult mai important decât orașul actual.

Arheologii vor continua cercetările pe teren. Ei vor folosi metode mai avansate de datare și vor face noi săpături pentru a testa ipoteza.