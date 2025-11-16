Lucifer, o nouă specie de albină care are coarne ca de diavol, a fost descoperită de cercetători. Unde trăieşte insecta

2 minute de citit Publicat la 08:00 16 Noi 2025 Modificat la 08:02 16 Noi 2025

Albina Lucifer are coarne ca de diavol şi polenizează o floare pe cale de dispariție în Australia. Sursa foto: Profimedia Images

Oamenii de știință australieni au descoperit o nouă specie nativă de albină cu coarne minuscule și i-au dat un nume diabolic potrivit. Albina Lucifer are două coarne ca de diavol pe față, a relatat BBC. Potrivit cercetătorilor, coarnele mici, negre, orientate în sus şi spre exterior sunt prezente doar la femelă.

Jurnaliştii de la BBC au scris că oamenii de ştiinţă au descoperit Megachile Lucifer în timp ce observau o floare sălbatică rară care crește doar în Munții Bremer din regiunea Goldfields, în Australia de Vest, la 470 km est de Perth.

Cercetătoarea principală a studiului a spus că a fost inspirată să folosească numele „Lucifer“ în timp ce se uita la serialul Netflix cu același nume la momentul respectiv. Ea adaugă că este primul membru nou al acestui grup de albine în ultimii 20 de ani.

„Femela avea aceste coarne incredibile pe față. Când scriam descrierea noii specii, mă uitam la momentul respectiv la serialul Lucifer, iar numele s-a potrivit perfect. De asemenea, sunt o mare fană a personajului Lucifer, așa că a fost o alegere evidentă“, a declarat dr. Kit Prendergast de la Universitatea Curtin, potrivit sursei citate.

Albina Lucifer polenizează o plantă pe cale de dispariție

Lucifer – care înseamnă „aducător de lumină“ în latină – este, de asemenea, o referință la evidențierea necesității unei mai bune conservări a speciilor de albine native și a unei mai bune înțelegeri a modului în care sunt polenizate plantele pe cale de dispariție, a mai subliniat dr. Kit Prendergast.

Raportul, publicat în Journal of Hymenoptera Research, a solicitat, de asemenea, ca zona din jurul căreia au fost găsite noile specii de albine și florile sălbatice rare să fie „protejată oficial și înregistrată ca teren de conservare care nu poate fi defrișat“.

„Întrucât noua specie a fost găsită în aceeași zonă mică ca și floarea sălbatică pe cale de dispariție, ambele ar putea fi expuse riscului de perturbare a habitatului și de alte procese amenințătoare, cum ar fi schimbările climatice“, a mai spus specialista, adăugând că multe companii miniere nu includ albinele native atunci când evaluează impactul asupra mediului al operațiunilor lor.

Ulterior, în interviul oferit pentru BBC, dr. Kit Prendergast a mai făcut următoarele precizări: „Așadar, este posibil să ratăm specii nedescoperite, inclusiv cele care joacă roluri cruciale în susținerea plantelor și ecosistemelor amenințate. Fără a ști ce albine native există și de ce plante depind, riscăm să le pierdem pe amândouă înainte să ne dăm seama că sunt acolo“.