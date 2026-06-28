Mii de cutremure produse în linie perfect dreaptă au dus la o descoperire senzațională. "Ieșea de sub Alaska ca un papuc de sub covor"

Mii de cutremure foarte mici, care nu fuseseră detectate până acum, au ajutat cercetătorii să identifice marginea unei mici plăci tectonice care se împinge sub Alaska. FOTO: Getty Images

Mii de cutremure foarte mici, care nu fuseseră detectate până acum, au ajutat cercetătorii să identifice marginea unei mici plăci tectonice care se împinge sub Alaska, în apropierea faliei Denali, scrie Live Science.

Această microplacă ar putea concentra energia seismică într-o linie aproape dreaptă, într-o regiune aflată sub Munții Alaska. Fenomenul ar putea contribui atât la producerea unor cutremure mari, cât și la apariția unor vulcani mici în zonă.

Microplaca Yakutat este un platou oceanic, adică o bucată de crustă oceanică mai groasă decât crusta Pacificului din jurul ei. Ea s-a format în urma activității vulcanice, cu zeci de milioane de ani în urmă. Acum, această porțiune de crustă este împinsă sub Placa Nord-Americană, în Alaska, printr-un proces numit subducție.

Pentru că este mai groasă și mai ușoară decât crusta oceanică obișnuită, microplaca Yakutat nu se scufundă ușor. În schimb, împinge în sus Munții Alaska, lanț muntos din care face parte și cel mai înalt vârf din America de Nord, Muntele McKinley, cunoscut și sub numele de Denali.

"Faptul că am putut identifica unde se află microplaca Yakutat în subsol ne-a ajutat să înțelegem mai bine tectonica regiunii", a spus Meghan Miller, autoarea principală a studiului și seismolog la Universitatea Națională Australiană.

O parte din această placă se află încă în largul coastei Alaskăi, ieșind de sub continent ca un papuc împins sub un covor. Însă localizarea exactă a marginii plăcii care a intrat deja sub continent a fost dificil de stabilit.

Pentru a înțelege mai bine zona, Miller și colegii ei au instalat șapte seismometre noi la sud de falia Denali, care traversează Munții Alaska. Regiunea este foarte activă tectonic și este cunoscută mai ales pentru cutremurul puternic din 2002, cu magnitudinea 7,9, care a fost simțit până la Seattle.

Totuși, nu un cutremur mare, precum cel din 2002, a scos la iveală marginea ascunsă a microplăcii Yakutat. Descoperirea a fost posibilă datorită a aproximativ 3.000 de cutremure minuscule, identificate recent. Acestea erau grupate într-o linie foarte clară, orientată de la nord-vest spre sud-est, pe o distanță de aproximativ 250 de kilometri sub falia Denali.

Acest model "foarte clar și liniar" se aliniază și cu o serie de mici conuri vulcanice, dar și cu schimbări ale tipurilor de roci aflate în adâncime. Cercetătorii au prezentat aceste rezultate într-un studiu publicat pe 4 iunie în revista The Seismic Record.

Oamenii de știință cred că marginea din față a plăcii ar putea concentra energia seismică spre suprafață. Poziția acestei margini se aliniază și cu zona în care a început cutremurul Denali din 2002, produs pe o falie apropiată.

Meghan Miller a declarat pentru Live Science că această posibilă legătură trebuie analizată mai departe prin modele computerizate. Cu alte cuvinte, cercetătorii au găsit un indiciu important, dar mai sunt necesare simulări și studii pentru a înțelege exact cât de mult contribuie microplaca Yakutat la cutremurele mari din Alaska.