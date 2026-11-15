NASA oferă 500.000 de dolari pentru motoarele de rachetă ale viitorului. Cum funcționează propulsia electrică

3 minute de citit Publicat la 23:38 15 Noi 2026 Modificat la 23:38 15 Noi 2026

sursa foto: NASA

NASA pune la bătaie 500.000 de dolari într-o nouă competiție menită să accelereze dezvoltarea motoarelor de rachetă electrice avansate pentru sateliți și pentru viitoarele misiuni de explorare spațială. AMPERE Challenge va recompensa până la două companii americane cu premii în bani și cu acces la facilitățile de testare ale NASA, pentru a aduce tehnologiile de propulsie promițătoare mai aproape de misiunile reale, scrie Science Daily.

NASA oferă premii în valoare de 500.000 de dolari pentru a încuraja companiile americane să dezvolte sisteme de propulsie electrică mai performante pentru viitoarele misiuni spațiale. Competiția se concentrează pe o tehnologie cunoscută sub numele de propulsoare cu efect Hall, care folosesc electricitatea pentru a deplasa navele spațiale prin spațiu.

Noua inițiativă, numită Advanced Mid-Power Electric Rocket (AMPERE) Challenge, urmărește dezvoltarea sistemelor de propulsie de putere medie, între 3 și 7 kW. Agențiile guvernamentale și experții din industria aerospațială au identificat această clasă de propulsoare drept o tehnologie importantă pentru operarea sateliților, apărarea națională și explorarea spațiului.

Invitând companiile comerciale să proiecteze și să demonstreze prototipuri funcționale, NASA speră să accelereze progresul în domeniul propulsiei electrice și să pregătească tehnologiile promițătoare pentru utilizarea practică.

Cum funcționează motoarele de rachetă electrice

Spre deosebire de rachetele convenționale, care ard combustibili chimici pentru a produce impulsuri puternice de tracțiune, sistemele de propulsie electrică folosesc energia electrică pentru a accelera particule încărcate electric și a le expulza cu viteze foarte mari. Forța rezultată împinge nava spațială în direcția opusă.

Propulsoarele cu efect Hall sunt un tip aparte de sistem de propulsie electrică, care folosește câmpuri electrice și magnetice pentru a controla și a accelera particulele încărcate. De regulă, ele produc o tracțiune mult mai mică decât motoarele de rachetă chimice, dar își folosesc combustibilul mult mai eficient.

Această eficiență face ca propulsoarele electrice să fie deosebit de valoroase pentru misiunile în care navele spațiale trebuie să funcționeze perioade îndelungate. În loc să ofere un impuls scurt și puternic, aceste motoare pot asigura o accelerare lină pe intervale lungi de timp, modificând treptat viteza sau traiectoria navei.

Propulsoarele cu efect Hall sunt deja folosite în spațiu, inclusiv pentru ajustarea orbitelor sateliților și pentru menținerea poziției navelor spațiale. Îmbunătățirea performanțelor lor ar putea extinde gama de misiuni pe care le pot susține.

Intervalul de putere vizat de competiția NASA se referă la energia electrică pe care o consumă aceste sisteme. Un kilowatt înseamnă 1.000 de wați, așa că este vorba despre propulsoare care funcționează cu aproximativ 3.000 până la 7.000 de wați de putere electrică.

NASA caută propulsoare mai avansate pentru navele spațiale

AMPERE Challenge a fost gândit pentru a ajuta companiile americane să ducă conceptele promițătoare de propulsie electrică dincolo de faza incipientă de dezvoltare, spre tehnologii care pot fi evaluate în condiții realiste de testare.

Companiile participante vor dezvolta și vor demonstra prototipuri de propulsoare cu efect Hall în intervalul de putere stabilit. NASA intenționează să le evalueze performanțele în propriile facilități de testare, ceea ce va permite să se vadă cât de bine funcționează sistemele și ce aspecte trebuie îmbunătățite.

Aceste teste sunt un pas important în transformarea tehnologiilor experimentale de propulsie în echipamente potrivite pentru misiunile viitoare. Motoarele navelor spațiale trebuie să aibă performanțe previzibile și să funcționeze fiabil în mediul solicitant al spațiului.

Prin sprijinirea inovației comerciale, NASA își propune să consolideze baza tehnologică pentru viitoarele misiuni guvernamentale și private. Printre aplicațiile posibile se numără operarea sateliților, sistemele de apărare și explorarea robotică dincolo de Pământ.

Premii de 500.000 de dolari pentru inovație în propulsia electrică

NASA a alocat în total 500.000 de dolari pentru premiile în bani ale AMPERE Challenge. Competiția se va desfășura în trei etape, iar cel mult două echipe câștigătoare vor putea primi până la 250.000 de dolari fiecare.

Pe lângă premiile financiare, echipele câștigătoare pot avea acces la resursele și tehnologiile de testare ale NASA. Aceste oportunități le-ar putea ajuta pe companii să își evalueze și să își îmbunătățească sistemele de propulsie, apropiindu-le de stadiul în care pot fi folosite în aplicații reale.

Competiția este deschisă companiilor comerciale înregistrate în Statele Unite și care au sediul principal de activitate în această țară.

Înscrierile încep pe 9 noiembrie 2026 și se încheie pe 27 ianuarie 2027.

Companiile interesate pot găsi pe site-ul oficial al NASA AMPERE Challenge regulamentul complet al competiției, condițiile de eligibilitate și informațiile despre înscriere.

Prin această competiție, NASA speră să încurajeze noi progrese în tehnologia rachetelor electrice și să consolideze capacitățile de propulsie disponibile pentru următoarea generație de nave spațiale.