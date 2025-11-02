2 minute de citit Publicat la 16:00 02 Noi 2025 Modificat la 16:00 02 Noi 2025

Redescoperirea păianjenului-lup a avut loc într-o rezervație naturală de pe Insula Wight, accesibilă doar cu barca. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Nevăzută de 40 de ani în Marea Britanie, o specie rară de arahnide a fost redescoperită. Păianjenul-lup a reapărut pe Insula Wight, a relatat BBC. "Descoperirea remarcabilă a acestui păianjen elegant este una dintre marile redescoperiri ale secolului, din categoria «speciilor pierdute» ale Marii Britanii", a declarat un responsabil de conservare pentru Societatea Britanică de Arahnologie.

Aulonia albimana, care a fost consemnată ultima dată în Marea Britanie în 1985, a fost identificată în rezervația naturală Newtown a National Trust de pe Insula Wight – la aproximativ 2 km de fosta colonie a păianjenului, conform sursei citate. Mica arahnidă, cu picioare portocalii, a primit informal numele de "păianjenul-lup cu articulații albe" de la cei care au descoperit-o.

Totul s-a întâmplat într-o rezervație naturală de pe Insula Wight, accesibilă doar cu barca. Reescoperirea a fost salutată de conservaționiști, care au descris-o drept "un triumf rar pentru biodiversitatea nativă", au scris jurnaliştii de la publicaţia britanică The Times.

A spider not seen in Britain for 40 years has re-emerged on the Isle of Wight, in what conservationists are calling a rare triumph for native biodiversity https://t.co/ZC2KuMERSn — The Times and The Sunday Times (@thetimes) October 30, 2025

Mark Telfer, care a realizat căutarea împreună cu entomologul Graeme Lyons, a numit-o "una dintre acele descoperiri de neuitat". "Să găsești o specie despre care se credea că s-a pierdut timp de 40 de ani este palpitant – și o dovadă că gestionarea adecvată a habitatului, combinată cu curiozitatea și colaborarea, poate aduce rezultate remarcabile", a declarat el, potrivit BBC.

Graeme Lyons: Păianjenul-lup cu articulații albe a fost de departe, cea mai interesantă descoperire

Păianjenii-lup – dintre care aproximativ 38 de specii trăiesc în Marea Britanie – își iau numele de la abilitățile lor agile de vânătoare, care implică urmărirea prăzii la nivelul solului înainte de a se năpusti asupra ei precum un lup.

Însă, oficialii de la National Trust au declarat că tehnicile de vânătoare ale speciei Aulonia albimana rămân oarecum un mister, întrucât se știe că această specie își construiește și o pânză subțire.

"Am sugerat să fie numit «păianjenul-lup cu articulații albe», pentru că probabil acesta a fost cel mai improbabil pariu la care am participat vreodată. Am avut doar patru ore la dispoziție pe locul unde acest păianjen a fost văzut ultima dată acum 40 de ani, înainte ca barca noastră să vină să ne ia.

L-am găsit pe primul cu doar nouă minute înainte de plecare, iar pe al doilea în ultimul minut. Am văzut 559 de specii de păianjeni în Insulele Britanice și aceasta a fost, de departe, cea mai interesantă descoperire", a povestit entomologul Graeme Lyons, au mai relatat jurnaliştii de la BBC.

Colegul specialistului, Mark Telfer, explicat că numele a fost inspirat și de "articulațiile" palide, distinctive, aflate pe micile apendice asemănătoare picioarelor, de lângă gura păianjenului.

Dr. Helen Smith, responsabil de conservare pentru Societatea Britanică de Arahnologie, a declarat: "Descoperirea remarcabilă a acestui păianjen elegant pe Insula Wight este una dintre marile redescoperiri ale secolului, din categoria «speciilor pierdute» ale Marii Britanii".

Ulterior, în timpul declaraţiilor, specialista a făcut următoarele mărturisiri: "În urma eșecurilor repetate de a-l găsi în vechile sale habitate, acolo unde zonele deschise au dispărut, părea din ce în ce mai probabil că se alăturase tristei liste a speciilor dispărute din țară".

Zona în care păianjenul a fost descoperit era, în trecut, sufocată de vegetație, însă, a fost restaurată de reprezentanţi de la National Trust cu ajutorul unei turme de oi din rasa Hebridean.

Oficialii organizației au mai transmis că acestea au ros vegetația pentru a menține terenuri deschise, cu iarbă scurtă – creând exact tipul de suprafață însorită, preferată de păianjenul-lup cu articulații albe.