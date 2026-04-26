Niște muncitori au găsit o adevărată comoară sub o autostradă. Obiectele au o vechime de peste 2.200 de ani

Printre artefactele găsite se numără peste 1.000 de bijuterii. Foto: Getty Images

O descoperire spectaculoasă a fost făcută în Cehia, unde lucrările la o autostradă au scos la iveală un sit arheologic vechi de aproximativ 2.200 de ani, plin cu obiecte de mare valoare. Arheologii au găsit sute de monede din aur și argint, bijuterii și ceramică fin lucrată, într-o zonă întinsă pe circa 62 de hectare, potrivit Daily Galaxy.

Situl se află în apropiere de orașul Hradec Králové, în regiunea Boemia, și este considerat unul dintre cele mai mari descoperite vreodată în zonă. Specialiștii cred că a fost un important centru de producție și comerț, conectat la rute comerciale de mare distanță.

„Întregul sit este unic prin dimensiune și caracter în Boemia. A fost un centru regional major de schimburi și producție, lucru demonstrat de descoperirile de chihlimbar, monede din aur și argint și dovezile legate de producerea ceramicii de lux”, a explicat Tomáš Mangel, profesor de arheologie.

Printre artefactele găsite se numără peste 1.000 de bijuterii, broșe, brățări și mărgele din sticlă, alături de numeroase monede.

Arheologul coordonator, Matouš Holas, spune că amploarea descoperirii a devenit evidentă încă de la început: „De la primele lucrări am găsit indicii că este ceva important. Dacă nu se construia autostrada, acest loc ar fi rămas necunoscut.”

Un aspect care îi intrigă pe cercetători este faptul că așezarea nu era fortificată, ceea ce sugerează că locuitorii nu puneau accent pe apărare, ci pe activități comerciale.

Legătura cu lumea celtică

Așezarea datează din perioada La Tène (aprox. 450–40 î.Hr.), epocă asociată cu dezvoltarea culturii celtice, cunoscută pentru metalurgia avansată și arta decorativă.

Deși regiunea este legată tradițional de tribul Boilor, nu există dovezi clare că aceștia au locuit efectiv în acest sit. Cercetătorii spun că asocierea se bazează mai mult pe interpretări istorice decât pe dovezi arheologice concrete.

Pe ruta chihlimbarului

Așezarea era situată pe ceea ce se crede a fi un coridor al „drumului chihlimbarului”, o rută comercială majoră care lega Marea Baltică și Marea Nordului de Europa Centrală. Chihlimbarul era extrem de valoros în acea perioadă, iar prezența sa, alături de obiecte de lux, indică faptul că locul avea un rol important în rețelele comerciale europene.

Arheologul Maciej Karwowski subliniază că bogăția descoperirilor se potrivește cu alte situri importante de pe această rută, sugerând că localnicii nu doar produceau bunuri, ci erau implicați activ în comerțul pe distanțe lungi.