Nu există compatibilitate romantică între zodii, dezvăluie un studiu care a analizat datele de naștere a 10 milioane de cupluri

Astrologia are o istorie îndelungată, întinzându-se pe mii de ani și fiind prezentă în numeroase civilizații antice. În prezent, ea reprezintă și o industrie profitabilă, estimată în 2025 la aproximativ 3 miliarde de dolari. Popularitatea sa este susținută inclusiv de ideea larg răspândită că anumite zodii ar fi mai compatibile în relațiile romantice decât altele.

Această idee a compatibilității astrologice are un impact puternic în cultura populară. De-a lungul timpului, diverse lucrări au susținut că anumite combinații de semne zodiacale sunt favorabile iubirii — de exemplu, cele aflate la 60° sau 120° pe cercul zodiacal — în timp ce altele, precum cele opuse (180°) sau aflate la unghi drept, ar fi incompatibile. Totuși, consensul între astrologi privind aceste combinații este slab, existând numeroase interpretări diferite.

Studiul cu datele de naștere a 20 de milioane de persoane aflate în relații de cuplu

Din perspectivă științifică, ipoteza compatibilității zodiacale poate fi testată empiric. Dacă semnele astrologice ar influența relațiile, atunci acest efect ar trebui să fie observabil în date reale despre cupluri. Sociologul David Voas a realizat în 2007 unul dintre cele mai ample studii pe această temă, analizând datele a peste 20 de milioane de persoane (aproximativ 10 milioane de cupluri) din recensământul din 2001 din Anglia și Țara Galilor, potrivit Live Science.

Raționamentul studiului a fost simplu: dacă persoanele născute sub anumite zodii împărtășesc trăsături de personalitate (precum generozitatea, sensibilitatea sau încăpățânarea), atunci aceste trăsături ar trebui să influențeze alegerea partenerilor. În mod normal, știm din cercetarea socială că oamenii tind să formeze cupluri cu persoane similare în termeni de vârstă, educație, religie sau statut social. Dacă astrologia ar avea un efect, acesta ar trebui să apară clar într-un eșantion atât de mare.

Ce anomalii au fost observate

Analiza inițială a datelor a indicat unele anomalii: un număr mai mare decât cel așteptat de cupluri formate din persoane cu aceeași zodie sau cu zodii adiacente. La prima vedere, acest lucru ar putea sugera existența unui efect astrologic. Totuși, o examinare mai atentă a arătat că aceste rezultate pot fi explicate prin erori de completare a datelor din recensământ.

De exemplu, s-a observat un număr neobișnuit de mare de cupluri în care ambii parteneri aveau aceeași lună de naștere sau chiar aceeași zi. Aceste discrepanțe sunt probabil rezultatul unor greșeli — de pildă, o persoană care completează formularul pentru ambii parteneri poate introduce din neatenție propria dată de naștere și pentru celălalt. Alte erori au inclus date standardizate (precum 1 ianuarie folosit ca valoare implicită) sau date „imputate” automat pentru a completa informațiile lipsă.

Un test crucial a comparat situații în care partenerii aveau aceeași zodie, dar erau născuți în luni diferite, cu situații în care aveau aceeași lună de naștere, dar zodii diferite. Rezultatele au fost clare: nu exista un număr mai mare de cupluri cu aceeași zodie decât ar fi de așteptat pur întâmplător. În schimb, exista un exces de cupluri cu aceeași lună de naștere, ceea ce indică din nou erori de date, nu influențe astrologice. De asemenea, aparentul efect al zodiilor adiacente a dispărut după eliminarea datelor completate automat.

Nu există nicio dovadă că zodiile influențează compatibilitatea romantică

Concluzia finală a studiului a fost că, într-un eșantion extrem de mare, nu există nicio dovadă că semnele zodiacale influențează compatibilitatea romantică.

Acest rezultat evidențiază un aspect important: în ciuda popularității astrologiei, atunci când ipotezele sale sunt testate riguros, ele nu sunt confirmate de date. În plus, studiul arată cât de ușor pot fi interpretate greșit rezultatele preliminare dacă nu sunt analizate critic.

Prin urmare, conform dovezilor științifice disponibile, compatibilitatea dintre parteneri nu este determinată de zodie, ci mai degrabă de factori reali precum valorile comune, mediul social și trăsăturile de personalitate.