O furtună geomagnetică lovește Europa. Cum ar putea fi afectată România. Roxana Bojariu: „Pot fi influențate sistemele de comunicații”

O furtună geomagnetică puternică lovește Europa în aceste zile, iar specialiștii au emis deja o alertă. Fenomenul este așteptat să dureze până la finalul săptămânii și poate produce perturbări majore, inclusiv un flux de vânt solar. Roxana Bojariu, șefa Departamentului de Climatologie din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a explicat vineri, la Antena 3 CNN, ce înseamnă, dar și cum ar putea să fie afectată România.

Potrivit acesteia, este vorba despre o furtună de tip G2, moderată, însă poate provoca perturbări în câmpul magnetic terestru. Din acest motiv, pot fi văzute aurore boreale polare la latitudini mai joase.

„E vorba de afectare a emisferei nordice, după cum este orientat acest vânt solar, ce are ca origine o erupție la suprafața Soarelui. E vorba, dacă e să urmărim acele categorii deja estimate de o furtună de tip G2, moderată totuși, dar care are potențialul să provoace perturbări în câmpul magnetic terestru în așa fel încât să se vadă aurore la latitudini mai joase decât cele polare.

Și, cum ați spus, pot fi influențate grid-urile electrice, pot fi influențate și acele dispozitive din sateliți, sistemele de comunicații, dar încă o dată e vorba totuși de o furtună magnetică moderată.

Și e interesant că, deși am trecut de maximul solar, încă sunt posibile astfel de evenimente și e bine să urmărim ce se întâmplă zilele următoare, până pe 21 martie și poate vom avea norocul să vedem iarăși aurore boreale polare, care mai rar se observă totuși în țara noastră”, a explicat Roxana Bojariu, șefa Departamentului de Climatologie.