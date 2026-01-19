O furtună geomagnetică severă lovește Pământul în această noapte. La ce să ne așteptăm

O furtună geomagnetică severă, de nivel G4, este așteptată să lovească Pământul pe 20 ianuarie. Foto: Getty Images

O furtună geomagnetică severă, de nivel G4, este așteptată să lovească Pământul pe 20 ianuarie, după ce o ejecție de masă coronală (CME) puternică a fost lansată de Soare pe 18 ianuarie. Specialiștii avertizează că furtuna poate avea efecte asupra rețelelor electrice, sateliților și comunicațiilor.

CME-ul a fost generat în urma unei erupții solare intense, de clasă R3 (puternică), provenită dintr-o regiune activă a Soarelui aflată aproape de centrul discului solar, ceea ce crește șansele ca particulele încărcate să ajungă direct spre Pământ. Potrivit prognozelor, ejectarea ar putea ajunge în apropierea Terrei începând din noaptea de 19 spre 20 ianuarie, cu efecte resimțite mai ales în cursul zilei de marți, 20 ianuarie.

În termeni de fus orar, specialiștii estimează că primele efecte ar putea apărea spre dimineața zilei de 20 ianuarie în România, având în vedere că sosirea CME-ului este prognozată pentru seara zilei de 19 ianuarie, ora Coastei de Est a SUA.

Traversarea norului de particule solare ar putea continua pe parcursul zilei de 20 ianuarie, însă intensitatea furtunii este așteptată să scadă treptat spre finalul zilei. Efecte reziduale, de nivel G1 (minor), sunt posibile și pe 21 ianuarie.

NOAA's space weather model for the huge solar storm launched towards Earth forecasts peak impact tonight at 11pm EST (01:00 UTC 01/20), reaching G4 geomagnetic storm levels. We're already in a strong S3 radiation storm. This CME will combine with a CIR, strengthening the impact pic.twitter.com/hAQAHTmq7E — Stefan Burns (@StefanBurnsGeo) January 19, 2026

Furtunile geomagnetice sunt clasificate pe o scară de la G1 la G5. În cazul unei furtuni de nivel G4, pot apărea probleme extinse de control al tensiunii în rețelele electrice, disfuncționalități în sistemele de navigație prin satelit și perturbări ale comunicațiilor radio de frecvență joasă.

De asemenea, navele spațiale pot întâmpina probleme de încărcare electrică la suprafață și dificultăți de localizare și urmărire.

G4 Watch in effect for 20 Jan UTC-day (late 19 Jan EST to early 20 Jan EST) due to anticipated CME arrival at Earth. We will make a video update later this afternoon about this activity. Look for the latest info & updates by staying space weather aware at https://t.co/kwJj9rIpub pic.twitter.com/KYqgsN9oIt — NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) January 19, 2026

În paralel, este în desfășurare și o furtună de radiații solare severă, clasificată la nivel S4 pe scara NOAA. Datele furnizate de satelitul GOES-19 arată că acest episod de radiații este rar și extrem de intens, depășind chiar nivelurile înregistrate în timpul celebrelor furtuni spațiale din octombrie 2003, cunoscute sub numele de „Halloween storms”.

O furtună de radiații S4 implică riscuri sporite de expunere la radiații pentru astronauți și pentru zborurile comerciale care traversează rutele polare. De asemenea, crește riscul de avarii pentru sateliți, în special cei aflați pe orbită geostaționară, și pot apărea pierderi ale comunicațiilor radio de înaltă frecvență în regiunile polare.

Activitatea solară intensă nu este o surpriză pentru cercetători. Soarele a atins maximul său solar, faza cea mai activă a ciclului de 11 ani, în octombrie 2024 și continuă să emită erupții solare puternice și furtuni geomagnetice. Potrivit NOAA, activitatea magnetică intensă asociată petelor solare este de așteptat să continue cel puțin până în 2026, ceea ce înseamnă că episoade similare ar putea deveni mai frecvente în următorii ani.

Specialiștii spun că există un grad rezonabil de încredere atât în privința momentului sosirii CME-ului, cât și a impactului său asupra Pământului, iar autoritățile și operatorii de infrastructuri critice rămân în alertă pentru a limita eventualele efecte ale acestei furtuni geomagnetice severe.