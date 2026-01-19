Soarele a erupt cu putere și o ejecţie coronală de masă uriașă se îndreaptă spre Pământ. Impactul se poate produce în 24 de ore

O puternică erupţie solară de clasa X a aruncat în spaţiu o ejecţie coronală de masă (CME) care urmează să ajungă la Terra FOTO: Getty Images

O puternică erupţie solară de clasa X a aruncat în spaţiu o ejecţie coronală de masă (CME) care urmează să ajungă la Terra în aproximativ 24 de ore, transmite Space.com citată de Agerpres.

Dacă ejecţia coronală de masă ajunge conform aşteptărilor şi are orientarea magnetică corectă pentru a fi "geoeficientă", am putea asista la condiţii de furtună geomagnetică puternică (G3) sau chiar severă (G4) în această seară, potrivit Oficiului Meteorologic din Marea Britanie. Dacă aceste condiţii sunt atinse, aurora boreală ar putea fi vizibilă mult spre sud, în nordul Californiei şi Alabama.

Meteorologii spaţiali analizează datele şi derulează simulări pentru a restrânge fereastra de sosire a acestui CME.

Sosirile de CME sunt notoriu de dificil de prognozat. Viteza, direcţia de deplasare şi - cel mai important - orientarea lor magnetică determină cât de puternic vor interacţiona cu câmpul magnetic al Pământului (dacă vor interacţiona).

Dacă acest câmp magnetic al CME este orientat spre sud, se poate conecta mai uşor cu câmpul magnetic orientat spre nord al Pământului, permiţând energiei să se reverse în magnetosfera planetei noastre şi să declanşeze condiţiile de furtună geomagnetică.

Dacă este orientat spre nord, câmpul magnetic al Pământului deviază în mare măsură energia incidentă, practic "închizând uşa", iar ceea ce părea un eveniment meteorologic spaţial spectaculos se poate dovedi a fi un non-eveniment.

Unele CME conţin un amestec de câmpuri magnetice spre sud şi nord, ceea ce poate duce la o activitate geomagnetică cu porniri/opriri sau fluctuaţii. Aceste evenimente îi ţin în alertă pe meteorologii spaţiali şi pe vânătorii de aurore.

Nu vom cunoaşte adevărata orientare magnetică a CME până când nu va fi mult mai aproape de Pământ, când va fi eşantionată direct de sateliţii de monitorizare a vântului solar cum sunt DSCOVR şi ACE.

Erupţiile solare sunt clasificate în funcţie de intensitate, în ordine crescătoare de la A, B, C şi M până la X, fiecare literă reprezentând o creştere de zece ori a intensităţii. Erupţiile de clasa X sunt cele mai puternice erupţii, iar numărul care urmează după X indică cât de puternic este evenimentul. Erupţia de astăzi a fost măsurată la X1,9, plasând-o pe palierul superior al exploziilor solare.

Puternica erupţie cu originea în zona petei solare AR4341 a atins punctul culminant la ora 18:09 GMT, potrivit Centrului de Predicţii Meteorologice Spaţiale al Administraţiei Naţionale pentru Oceane şi Atmosferă a SUA (NOAA). Erupţia a declanşat întreruperi radio pe partea luminată de Soare a Pământului, cele mai severe perturbări fiind concentrate deasupra Americilor.

O CME este o expulzare masivă de plasmă din Soare care poartă un câmp magnetic. Dacă o CME loveşte magnetosfera Pământului - "bula" magnetică protectoare generată de planeta noastră - poate declanşa o furtună geomagnetică.

Aceste furtuni geomagnetice variază în intensitate şi, prin urmare, sunt clasificate pe o scară de la minoră (G1) la extremă (G5). Prognozele actuale de la Oficiul Meteorologic din Marea Britanie sugerează că această CME care se apropie ar putea produce condiţii de furtună geomagnetică puternică (G3) până la severă (G4).

Furtunile de această magnitudine pot perturba operaţiunile sateliţilor şi pot afecta navigaţia GPS. De asemenea, pot supraalimenta activitatea aurorală, împingând potenţial aurora boreală spre sud, mult dincolo de regiunile sale obişnuite de la latitudini mari, spre regiuni aflate la latitudini medii, în apropierea latitudinii de 45°.