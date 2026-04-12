Oamenii de știință au creat grâul modificat genetic care face pâinea prăjită mai puțin cancerigenă

Publicat la 08:00 12 Apr 2026 Modificat la 08:28 12 Apr 2026

Cercetătorii au dezvoltat un tip de grâu modificat genetic care poate reduce formarea unor substanțe potențial cancerigene atunci când pâinea este prăjită, scrie The Guardian.

Studiul a fost realizat de echipa de la Rothamsted Research, din Marea Britanie, folosind tehnologia CRISPR, care permite modificarea precisă a ADN-ului plantelor.

De unde vine problema

Grâul conține un aminoacid numit asparagină liberă, folosit de plantă pentru a stoca azot. În momentul în care produsele pe bază de grâu sunt coapte, prăjite sau rumenite, această substanță se transformă în acrilamidă.

Acrilamida este considerată de oamenii de știință un posibil agent cancerigen și apare frecvent în alimente precum pâinea prăjită sau biscuiții.

Ce au descoperit cercetătorii

În urma testelor desfășurate timp de doi ani, s-a observat că grâul modificat genetic conține mult mai puțină asparagină, fără să afecteze producția.

Mai exact, nivelul de asparagină a scăzut cu aproximativ 59% iar în unele variante modificate, reducerea a ajuns până la 93%.

Ca rezultat, produsele obținute din acest grâu, pâine și biscuiți, au avut niveluri mult mai mici de acrilamidă. În unele cazuri, după prăjire, valorile au fost atât de scăzute încât nu mai puteau fi detectate.

Diferența față de metodele clasice

Cercetătorii au comparat această tehnologie cu metodele tradiționale de modificare a plantelor, care implică expunerea la substanțe chimice pentru a produce mutații aleatorii.

Metodele clasice au redus și ele nivelul de asparagină, dar doar cu aproximativ 50% și au dus la scăderea producției cu aproape 25%. În schimb, editarea genetică precisă nu a afectat randamentul culturilor.

Reguli mai flexibile pentru cercetarea și utilizarea culturilor modificate genetic

După ieșirea din Uniunea Europeană, Marea Britanie a adoptat reguli mai flexibile pentru cercetarea și utilizarea culturilor modificate genetic.

O lege adoptată în 2023 permite dezvoltarea și comercializarea mai ușoară a acestor produse. Totuși, negocierile în curs cu Uniunea Europeană ar putea influența viitorul acestor tehnologii în Marea Britanie.

În același timp, UE impune limite tot mai stricte pentru acrilamidă în alimente, iar aceste reguli se aplică și produselor importate.

Grâul modificat genetic ar putea deveni o soluție pentru reducerea substanțelor nocive din alimentele de zi cu zi, fără a afecta producția agricolă. Pentru industria alimentară, ar putea fi o modalitate de a respecta standardele de siguranță tot mai stricte, fără costuri suplimentare majore.