Organe printate 3D și pansamente care vindecă pe loc: Cercetătorii români revoluționează medicina. „Se printează un rinichi chiar acum”

Românii care au nevoie de un transplant de rinichi sau de plămâni ar putea fi salvaţi fără să mai aştepte luni bune sau chiar ani un donator compatibil. Transplanturile de organe fără liste de aşteptare fac parte din medicina viitorului iar primii paşi au fost făcuţi deja de cercetătorii de la Facultatea de Inginerie Chimică şi Biotehnologii. Tinerii specialişti printează deja organe 3D şi colaborează cu spitalele mari din Capitală. Printre descoperirile revoluţionare se află şi pielea artificială sau pansamentul care vindecă rănile pe loc.

Nicoleta Trandaș, asist.univ. Inginerie Chimică şi Biotehnologii: În acest moment se printează un rinichi. Este doar în miniatură, dar această tehnologie noi încercăm să aducem în spitale la un nivel mult mai mare. Imprimanta care va ajunge în spitale va putea printa organele în dimensiune reală.

Organele printate 3D ar putea înlocui în timp uriaşele liste de aşteptare pentru un donator compatibil. În prezent viaţile a peste 7.000 de români depind de o astfel de o listă de aşteptare.

Organele printate 3D în dimensiune reală vor fi compatibile cu structura biologică a fiecărui pacient. Printre cele mai noi descoperiri se află şi pansamentul inteligent care promite minuni.

Tinerii cercetători ne-au arătat cum au reşit să creeze şi pielea artificială folosita în tratamentul rănilor severe. Materialele inteligente imită pielea umană și ajută la regenerarea țesuturilor.

Reporter: Va fi folosită și în cazul pacienților cu arsuri?

Cosmin Pauliuc, asist.univ. Inginerie Chimică şi Biotehnologii: Da, pentru a proteja țesutul interior și a ajuta să se regenereze pielea oferindu-i simțul tactil al persoanei respective.

Aceasta este piele artficială care este un material foarte flexbilil. La presiuni mici avem semnalul mai mic, la presiuni mari avem semnalul mai mare, până la durere, care este semnalizată de acest sunet.

Unele descoperiri revoluționare sunt deja folosite în unele spitale mari din Capitală.

Gabriel Petrea , Director general adjunct. Universitatea Politehnica din București: De exemplu, proiectul cu bioimprimarea cu urechea artificială este o colaborare cu spitalul Floreasca.

Din medicina viitorului fac parte şi pastilele inteligente, acele capsule care eliberează substanţa chiar în zona afectată. Tehnologia este folosită în tratamente moderne pentru boli cronice.