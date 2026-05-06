Pneumobilul, invenția unor studenți români care ar putea revoluționa transportul: “Se spune că merge cu aer”

Pneumobilul a obținut, în 2011, locul doi la testul de anduranță la competiția internațională Rexroth Pneumobil din Eger. Foto: Agerpres.

Pneumobilul, un vehicul alimentat cu aer comprimat, folosind în special azot lichefiat extras din atmosferă,a fost expus la Muzeul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu Mureș. Realizat în anul 2011 de studenții Facultății de Inginerie, vehiculul reprezintă o alternativă verde la combustibilii fosili, potrivit Agerpres.

“Colegii de la Facultatea de Inginerie au fost foarte amabili și ne-au dat, cu titlu de donație, un pneumobil. Pneumobilul este o un vehicul ecologic, realizat de către studenții de la inginerie în cadrul unui proiect studențesc internațional, sub coordonarea domnului Mihai Simon. Pneumobilul este alimentat cu aer comprimat, folosind în special azot lichefiat extras din atmosferă și a fost realizat în anul 2011 de studenții Facultății de Inginerie și Științe Aplicate a UMFST 'George Emil Palade'. Ce face acest pneumobil? Se spune că merge cu aer. De fapt el consumă azot lichefiat extras din atmosferă. De aceea spunem că e un vehicul extrem de ecologic. Cu acest proiect, studenții au avut rezultate deosebite la concursuri internaționale în perioada 2011-2012”, a declarat pentru Agerpres coordonatorul Muzeului UMFST, Georgeta Fodor.

Vehiculul poate parcurge 10-15 kilometri per încărcare

Pneumobilul a obținut, în 2011, locul doi la testul de anduranță la competiția internațională Rexroth Pneumobil din Eger, Ungaria. Un an mai târziu, a ocupat locul întâi la anduranță la competiția internațională Bosch Rexroth Pneumobil din Eger, Ungaria, parcurgând 9193 metri cu 10 litri de azot comprimat.

Tot în 2012, vehiculul studenților mureșeni s-a clasat pe poziția a cincea între echipe și a obținut premiul întâi pentru cel mai bun proiect la competiția 'Energie Alternativă' organizată de Audi Motor Kft și Universitatea Széchenyi din Győr. În același an, Pneumobilul a primit un premiu de excelență pentru cele mai bune realizări la competiția națională din cadrul Zilelor Mecatronicii la Universitatea Politehnica din Timișoara.

”Proiectul este un alt exemplu de ceea ce înseamnă teorie aplicată. Pentru că ceea ce face universitatea, dincolo de a-ți pune bazele teoretice, este să te ajute să pui în practică toate aceste cunoștințe. Și cred că un astfel de proiect de pneumobil e o dovadă foarte bună despre cum să transferăm teoria în practică acum, pe criza aceasta a carburanților. Suntem tot mai preocupați de energia verde, de a găsi resurse regenerabile de energie, ne plângem constant de aglomerație în trafic, de poluare și vedem preocupări ale tinerilor, care cumva ne încurajează și ne întăresc convingerea că există interes și dorința de a îmbunătăți de fapt calitatea vieții în Târgu Mureș”, a explicat Georgeta Fodor.

Vehiculul expus poate parcurge 10-15 kilometri per încărcare, având un consum de aproximativ 1 litru de gaz comprimat pe kilometru, cu o viteză minimă de 15 km/h, sursa de energie fiind o butelie de 15 litri de azot lichefiat la 200 Bar.

Vehiculul se bazează pe un motor pneumatic, care constă dintr-un cilindru pneumatic cu o capacitate de aproximativ 2000cc, monitorizat și controlat de un controler logic programabil (PLC), care gestionează întregul proces operațional, inclusiv controlul presiunii și cursa cilindrului.