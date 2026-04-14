Premieră în ştiinţă. Un ceas atomic de ultimă generație a fost testat cu succes pe mare de cercetătorii australieni

O echipă de cercetători din Australia a testat cu succes, pe mare, un nou tip de ceas atomic portabil, folosind o tehnologie care ar putea contribui la dezvoltarea următoarei generaţii de sisteme de navigaţie, comunicaţii şi ştiinţifice, informează marţi agenţia Xinhua, potrivit Agerpres. Mediul marin, cu vibrații, mișcări și variații de temperatură mult diferite de cele din laborator, a arătat că ceasul funcționează fără probleme, demonstrând robustețea tehnologiei și pregătirea ei pentru aplicații reale, a precizat profesorul Andre Luiten, Institutul de Fotonică şi Senzori Avansaţi (IPAS), în timpul unei declaraţii.

Ceasul atomic optic portabil, testat la bordul unei nave a Marinei Regale Australiene în iulie 2024, utilizează atomi de yterbiu răciţi cu laser pentru a măsura timpul cu o precizie extremă, potrivit unui comunicat publicat marţi de Universitatea Adelaide din Australia.

Ceasurile atomice sunt cele mai precise instrumente de măsurare a timpului din lume, vitale pentru navigaţia prin satelit şi telecomunicaţii, însă de obicei necesită condiţii controlate, de laborator.

Noul dispozitiv depăşeşte această limitare şi poate fi realizat într-un sistem portabil, care funcţionează în afara laboratorului, se arată în comunicat.

Prin răcirea atomilor cu lasere şi măsurarea unei tranziţii atomice foarte specifice, ceasul poate urmări trecerea timpului mult mai precis în comparaţie cu sistemele convenţionale, au afirmat cercetătorii de la Institutul de Fotonică şi Senzori Avansaţi (IPAS) al universităţii australiene.

Obiectivul a fost acela de a prelua tehnologia de laborator de ultimă generaţie şi de a o face utilizabilă în lumea reală, după cum a declarat profesorul Andre Luiten de la IPAS, cercetător principal al studiului publicat în jurnalul ştiinţific Optica.

În pofida mişcării şi a schimbărilor de mediu tipice unui mediu maritim, ceasul şi-a menţinut nivelul ridicat de performanţă observat în testele de laborator, au subliniat cercetătorii.

"Mediul marin prezintă vibraţii, mişcări şi variaţii de temperatură care diferă foarte mult de cele dintr-un laborator controlat. Faptul că ceasul a funcţionat fără probleme în aceste condiţii demonstrează că tehnologia este robustă şi gata să facă un pas înainte către aplicaţiile din lumea reală", a declarat profesorul Andre Luiten de la IPAS.