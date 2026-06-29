Primele imagini cu „Luna Căpșună” din 2026. Fenomenul atinge punctul maxim pe cer la noapte: Cum se poate vedea mai bine Luna Plină

Luna Căpșună pe cerul din Toronto, Canada, 28 iunie 2026. Sursa foto: Hepta

Contrar numelui său, „Luna Căpșună” nu este roz și nici roșie. Denumirea provine de la triburile amerindiene din nord-estul Americii de Nord, care foloseau ciclurile Lunii pentru a marca anotimpurile. Luna Plină din iunie coincidea cu perioada în care începea recoltarea căpșunilor sălbatice, de aici și numele care s-a păstrat până în prezent.

De-a lungul timpului, aceeași Lună Plină a primit și alte denumiri în diferite culturi. În tradiția europeană este cunoscută drept „Luna Mierii” (Honey Moon sau Mead Moon), deoarece luna iunie era considerată perioada ideală pentru nunți, de unde provine și expresia „lună de miere”. Alte popoare îi spuneau „Luna Porumbului Verde” sau „Luna Nașterii”, în funcție de evenimentele naturale specifice începutului verii.

Primele imagini cu spectaculoasa „Lună Căpșună” din 2026 au fost surprinse în noaptea de 28 spre 29 iunie pe cerul din Toronto, Canada.

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Luna Plină își va atinge însă faza maximă în noaptea de luni spre marți, când va putea fi observată din toate regiunile României, dacă cerul va fi senin.

De ce Luna Căpșună pare atât de mare la răsărit

Unul dintre cele mai spectaculoase momente este chiar răsăritul Lunii. Atunci, satelitul natural al Pământului pare mult mai mare decât atunci când urcă pe cer. Fenomenul este cunoscut drept „iluzia Lunii” și reprezintă un efect optic produs de modul în care creierul nostru compară Luna cu obiectele aflate la orizont, precum clădiri, copaci sau munți.

În același timp, Luna poate căpăta nuanțe aurii, portocalii sau chiar roșiatice. Explicația este una simplă: lumina reflectată de Lună traversează un strat mai gros al atmosferei atunci când aceasta se află aproape de orizont, iar lungimile de undă albastre sunt dispersate mai puternic, lăsând să predomine culorile calde.

Când atinge faza maximă

Luna Căpșună din 2026 își atinge faza maximă în această noapte, fiind prima Lună Plină a verii astronomice, după solstițiul din 21 iunie. Chiar dacă momentul astronomic al fazei de Lună Plină are loc la o oră exactă, discul lunar va părea complet luminat atât în noaptea de dinainte, cât și în cea următoare, astfel că fenomenul poate fi admirat pe parcursul mai multor ore.

Cum poate fi văzută cel mai bine

Astronomii recomandă ca Luna Căpșună să fie observată imediat după răsărit, când efectele optice sunt cele mai spectaculoase.

Pentru cea mai bună experiență:

alege un loc cu orizont liber, departe de clădiri înalte;

evită zonele cu poluare luminoasă puternică;

urmărește Luna în primele zeci de minute după ce răsare;

dacă vrei să o fotografiezi, folosește un trepied și un obiect aflat în prim-plan, precum un copac, o biserică sau o clădire, pentru a evidenția dimensiunea aparentă a discului lunar. Chiar și telefoanele mobile moderne pot realiza imagini spectaculoase în aceste condiții.

În condiții de cer senin, Luna Plină va rămâne vizibilă pe tot parcursul nopții, oferind unul dintre cele mai frumoase spectacole astronomice ale începutului de vară.