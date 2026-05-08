Situație inedită pe Marte. Un bolovan de 13 kilograme a blocat roverul Curiosity timp de șase zile

Rover-ul Curiosity a rămas blocat șase zile din cauza unui bolovan de 13 kilograme. Foto: Getty Images

Marte este bombardat cu radiaţii intense, este bântuit de puternice furtuni de nisip, temperaturile pot coborî până la -129 grade Celsius, iar roverele NASA sunt construite pentru a rezista acestor condiţii vitrege, dar roverul Curiosity s-a confruntat cu o altă problemă în cursul lunii trecute, când a rămas blocat din cauza unui bolovan de 13 kilograme, transmite vineri Space.com.



Roverul Curiosity a forat o rocă de pe Marte supranumită "Atacama" în data de 25 aprilie. Bolovanul a rămas ataşat de braţul cu burghiu folosit de rover pentru forare şi a fost ridicată cu totul de la sol. Conform NASA, roca nu era chiar de mărimea unei pietricele, măsurând aproximativ 0,5 metri lăţime la bază, 15 centimetri grosime şi având în jur de 13 kilograme.



Inginerii NASA s-au confruntat cu numeroase provocări în timpul misiunilor pe Planeta Roşie, dar niciodată nu s-a întâmplat ca burghiul roverului să rămână blocat într-un bolovan pe care să-l şi ridice de la sol. Acest incident a fost o premieră în cei peste 13 ani de activitate a roverului Curiosity pe Marte, potrivit Agerpres.



Prima decizie a inginerilor NASA pentru a elibera roverul a fost vibrarea burghiului pentru a desprinde roca. Manevra nu a avut niciun rezultat. Patru zile mai târziu, operatorii au reorientat braţul şi au încercat din nou vibraţiile. Din Atacama s-a scuturat praf, dar bolovanul a rămas ataşat.



Pe 1 mai, inginerii au schimbat tactica. Au înclinat braţul cu burghiul mai mult, l-au rotit, au recurs din nou la vibraţii şi au rotit şi burghiul. Deşi plănuiau să parcurgă întreaga secvenţă de mai multe ori, nu a fost nevoie. Încă de la prima încercare roverul s-a eliberat, iar bolovanul a căzut şi s-a spart la contactul cu suprafaţa marţiană.



Pentru o misiune ştiinţifică de mai multe miliarde de dolari, aflată la 140 de milioane de mile (225 de milioane de kilometri) de Pământ, aceasta ar fi putut fi o problemă gravă. Dar, din fericire eliberat de pasagerul său nedorit, Curiosity a revenit la programul său de explorare obişnuit, gata să înfrunte noile provocări care îi ies în cale