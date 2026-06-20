Solul fertil al Chinei dispare pe Linia Hu, iar oamenii de știință abia acum reușesc să înțeleagă ce se întâmplă

Potrivit cercetătorilor, eroziunea este rezultatul combinării mai multor factori. Foto: Getty Images

China se confruntă cu o problemă tot mai gravă, dar adesea trecută cu vederea: pierderea accelerată a solului fertil prin eroziune. Un nou studiu arată că fenomenul este concentrat într-o zonă bine definită a țării și că acesta se deplasează treptat spre sud-vest, amenințând regiuni deja vulnerabile, potrivit Earth.

Cercetarea a scos la iveală că cele mai afectate zone se aliniază de-a lungul așa-numitei „Linii Hu”, o delimitare geografică trasată în 1935 pentru a evidenția distribuția populației în China. Aproximativ 94% dintre locuitorii țării trăiesc în partea sud-estică a acestei linii, unde se află și majoritatea terenurilor agricole.

Oamenii de știință au împărțit teritoriul Chinei în șase categorii de eroziune a solului, dintre care patru au fost considerate severe. Analiza a arătat că aceste regiuni nu sunt distribuite întâmplător, ci se concentrează exact în apropierea Liniei Hu.

Centrul eroziunii se mută spre sud-vest

Una dintre cele mai importante concluzii ale studiului este că centrul zonelor afectate de eroziune nu a rămas stabil în ultimii 20 de ani. Acesta s-a deplasat constant către sud-vestul Chinei, în direcția provinciei Yunnan.

Regiunea este caracterizată de văi adânci, pante abrupte și precipitații intense, condiții care favorizează pierderea rapidă a solului. Specialiștii avertizează că această migrare a fenomenului ar putea obliga autoritățile să își regândească strategiile de protecție a terenurilor agricole.

De ce dispare solul

Potrivit cercetătorilor, eroziunea este rezultatul combinării mai multor factori. Printre cei mai importanți se numără relieful accidentat, ploile abundente, practicile agricole intensive și caracteristicile naturale ale solului.

Separat, fiecare dintre acești factori are un impact limitat. Însă atunci când se suprapun, efectele devin mult mai puternice și accelerează pierderea stratului fertil.

Soluțiile propuse

Studiul evidențiază mai multe metode care și-au demonstrat eficiența în reducerea eroziunii. Una dintre cele mai importante este amenajarea teraselor agricole pe versanți, o tehnică ce poate reduce pierderile de sol cu aproximativ 50%.

De asemenea, reîmpădurirea terenurilor degradate și plantarea vegetației pe pantele expuse ajută la stabilizarea solului și la diminuarea efectelor ploilor torențiale. Cercetările anterioare au arătat că zonele unde vegetația a fost refăcută au înregistrat scăderi semnificative ale scurgerilor de apă și ale cantității de sedimente transportate.

O provocare majoră pentru viitor

Pentru o țară care trebuie să asigure hrana pentru aproape o cincime din populația globului, protejarea terenurilor agricole reprezintă o prioritate strategică. Noua hartă a eroziunii oferă autorităților o imagine mai clară asupra regiunilor unde sunt necesare intervenții urgente.

Concluziile studiului, publicat în revista științifică Communications Earth & Environment, arată că pierderea solului fertil nu este doar o problemă de mediu, ci și una care poate influența securitatea alimentară pe termen lung.