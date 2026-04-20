Studiu îngrijorător privind poluarea cu cocaină din râuri și lacuri: Supraviețuirea somonilor este în pericol

Substanțele pot afecta locurile în care merg peștii, ce mănâncă și cât de vulnerabili sunt la prădători. FOTO: Hepta

Urme de cocaină din apele uzate pot ajunge în creierul somonilor și le pot modifica comportamentul, potrivit unui nou studiu care avertizează asupra efectelor încă necunoscute ale poluării cu droguri asupra ecosistemelor acvatice, potrivit The Guardian.

Somonul atlantic juvenil care a fost expus artificial la drog și la principalul său produs de descompunere a înotat mai departe și s-a dispersat mai mult pe un lac, ceea ce sugerează că substanțele pot afecta locurile în care merg peștii, ce mănâncă și cât de vulnerabili sunt la prădători.

Ce impact au poluanții atunci când intră în cursurile de apă din stațiile de canalizare nu este clar, dar peștii ar putea plăti un preț dacă ard mai multă energie sau se pot confrunta cu riscuri mai mari din partea prădătorilor dacă trebuie să caute mai multă hrană pentru a-și menține energia, spun oamenii de știință.

„În mare parte, nu cunoaștem consecințele, dar mă aștept să existe compromisuri”, a declarat Dr. Jack Brand de la Universitatea Suedeză de Științe Agricole. „Ar putea ajunge într-o stare mai proastă sau ar trebui să compenseze prin căutarea unei hrane mult mai mari, ceea ce înseamnă că petrec mai mult timp în aer liber.”

Oamenii de știință au afirmat anterior că poluarea cu droguri comune reprezintă „un risc major și în creștere pentru biodiversitate” și au cerut companiilor farmaceutice să producă medicamente mai ecologice, care se descompun în mediu. Îngrijorările legate de acești contaminanți au fost alimentate de rapoartele despre păstrăvi „dependenți” de metamfetamină și bibani care își pierd frica de prădători din cauza medicamentelor antidepresive.

În 2019, testele efectuate pe creveți de apă dulce din râurile din Suffolk au găsit urme a zeci de droguri diferite, inclusiv cocaină, metamfetamină, antidepresive, anxiolitice pentru anxietate și antipsihotice, dar cercetătorii nu au tras nicio concluzie cu privire la potențialul lor de a provoca daune.

Pentru a explora dacă poluarea cu cocaină ar putea afecta peștii din sălbăticie, Brand și colegii săi au echipat somoni atlantici de doi ani, crescuți în incubatoare, cu implanturi care au eliberat lent niveluri realiste din punct de vedere ecologic de cocaină sau de metabolitul său principal, benzoilecgonina. Un al treilea grup de pești care au primit implanturi fără medicamente a servit drept grup de control. Toți au fost echipați cu transmițătoare acustice.

Peștii au fost eliberați în colțul de sud-vest al lacului Vättern, care, cu o suprafață de aproape 2.000 km pătrați (772 mile pătrate), este al doilea lac ca mărime din Suedia. Printre alte specii din lac se numără știucile mari de pradă. Folosind senzori din jurul lacului, cercetătorii au urmărit somonii timp de două luni.

Toți somonii au devenit mai puțin activi și s-au stabilit mai mult într-o parte a lacului în timp, dar cei expuși la cocaină și metabolitul său au fost mai activi spre sfârșitul studiului.

În fiecare dintre ultimele două săptămâni, somonii expuși la cocaină au înotat cu 5 km mai departe decât grupul de control, în timp ce cei expuși la metabolit au înotat cu aproape 14 km mai mult, sau de două ori mai departe. Peștii expuși la cocaină și metabolit s-au aventurat, de asemenea, mai la nord în lac. În mod surprinzător, metabolitul a avut cel mai mare impact, peștii expuși deplasându-se cu 12 km mai la nord decât somonul neexpus, potrivit revistei Current Biology.

„Metabolitul, despre care știm că apare în concentrații mai mari în sălbăticie, a avut efectul mult mai profund asupra comportamentului și mișcării peștilor”, a spus Brand. „Acest lucru sugerează că, dacă facem evaluări ale riscurilor și nu includem compuși precum acești metaboliți și derivați, este posibil să trecem cu vederea o mare parte din riscul de mediu la care expunem aceste animale.”

Profesorul Leon Barron, care conduce echipa de contaminanți chimici emergenți de la Imperial College London, a declarat că este important să se stabilească dacă efectele au fost observate la peștii care au fost expuși în mod natural la poluanți în sălbăticie. Orice efecte ar trebui, de asemenea, comparate cu cele cauzate de multe alte substanțe chimice comune detectate în organismele acvatice.

„O mai bună gestionare a apelor uzate, în special reducerea deversărilor de ape uzate brute, ar putea contribui la reducerea oricăror riscuri pentru fauna sălbatică și ecosistemele acesteia”, a spus el.

Sistemul existent de tratare a apelor uzate elimină eficient multe droguri ilicite, inclusiv cocaina și benzoilecgonina, dar o sursă principală în căile navigabile este canalizarea brută, care poate proveni din revărsările de la ape pluviale și din defecțiunile din instalațiile sanitare menajere.