Supercomputerul chinezesc LineShine a devenit cel mai rapid din lume după ce a depășit sistemele SUA. E făcut din cipuri obișnuite

2 minute de citit Publicat la 09:02 24 Iun 2026 Modificat la 09:08 24 Iun 2026

Baterie de servere într-un centru de date. Imagine cu caracter ilustrativ. Supercomputerul chinezesc LineShine a fost declarat cel mai rapid din lume. Sursă foto: Getty Images

Un supercomputer din China a depășit sistemele similare din Statele Unite ale Americii și a fost declarat cel mai rapid din lume.

Este pentru prima dată din 2017 când un calculator chinezesc domină lista sistemelor care atestă măsura avansului tehnologic al unei națiuni, scrie The Guardian.

La debutul său pe această listă, sistemul LineShine, localizat în Centrul Național de Supercalculatoare din Shenzhen, l-a depășit pe El Capitan, computerul american situat anterior pe primul loc, conform clasamentului Top 500 publicat marți, adaugă publicația citată.

LineShine diferă de alte computere de înaltă performanță prin faptul că funcționează în întregime cu unități centrale de procesare (CPU) convenționale, în loc de procesoare grafice (GPU), utilizate în mod obișnuit pentru Inteligența Artificială.

China’s fully domestically developed “LineShine” supercomputer ranked first on the global TOP500 list with a sustained double-precision performance of 2.19EFlops (10¹⁸ floating-point operations per second), according to the ISC 2026 conference held in Hamburg, Germany, on… pic.twitter.com/TREYRiVnAz — Global Times (@globaltimesnews) June 23, 2026

Mașinăria chinezească necesită aproximativ 42,2 megawați de electricitate pentru funcționare.

Supercomputerele, care sunt de peste 1.000 de ori mai rapide decât un computer obișnuit, pot fi folosite pentru sarcini extrem de complexe, precum cercetările medicale, modelarea sistemelor climatice, simularea exploziilor nucleare, predicția comportamentului uman și testarea virtuală a armelor de înaltă tehnologie.

Cum l-a detronat LineShine pe El Capitan

Oamenii de știință implicați în proiectul Top500 au precizat că LineShine a atins 2,198 exaflopi, ceea ce înseamnă că poate efectua peste 2 cvintilioane de calcule pe secundă.

Acest număr nefamiliar publicului larg înseamnă 2 x 10 la puterea a 18-a sau o mie de miliarde de miliarde.

El Capitan, situat în Laboratorul Național Lawrence Livermore din California, aparținând guvernului SUA , se clasează acum pe locul al doilea, înaintea altor două supercomputere americane de la laboratoarele naționale din Tennessee și Illinois.

Pe locul cinci a coborât supercomputerul Jupiter din Germania.

Aceste cinci sisteme sunt singurele computere exascale verificate public din lume.

Un sistem exscale este capabil să efectueze să efectueze cel puțin un cvintilion de operații pe secundă

Alte țări cu mașini în top 10 includ Italia, Elveția și Japonia.

Ce alte supercomputere există în lume

Regatul Unit are 11 mașini de calcul în Top 500, precizează The Guardian.

Cel de la Universitatea din Bristol, numit Isambard-AI, este cel mai bine clasat din acest grup, ocupând locul 11, în scădere cu două locuri față de ultimul clasament.

Isambard-AI e echipat cu 5.400 de super-cipuri Nvidia și "viețuiește" în interiorul unei cuști metalice negre acoperite cu sârmă ghimpată, arată publicația britanică.

Sistemul Setonix din Australia de Vest, situat pe locul 86, este cel mai performant dintre cele patru astfel de mașini de pe țara-continent din emisfera sudică.

Cum vrea UE să revină cu o "gigafabrică" AI în competiția pentru Inteligență Artificială

Anul trecut, Uniunea Europeană a dezvăluit un plan de 20 de miliarde de euro pentru a construi locații echipate cu supercomputere, cu misiunea a dezvolta următoarea generație de modele de AI, în timp ce statele de pe continent încearcă să ajungă la liderii SUA și China.

"Gigafabricile" de AI vor urmări să genereze inovații semnificative în domenii precum medicina, biotehnologia, industria, robotica și cercetarea științifică.

Cele mai performante fabrici AI au supercomputere echipate cu până la 25.000 de procesoare avansate.

"Gigafabrica" europeană ar urma să depășească 100.000 de procesoare AI, se arată în documentul de strategie al UE.

Aceste instalații mari consumatoare de energie, care necesită cantități uriașe de apă pentru răcire, ar trebui să funcționeze, pe cât posibil, cu energie verde, a declarat un oficial al blocului comunitar.

Însă activiștii de mediu se tem că centrele de date energofage ar putea submina ambițiile climatice ale Europei, conchide The Guardian.