Telescopul James Webb a descoperit o galaxie antică care „a revenit la viață” după miliarde de ani. Astronomii sunt uluiți

Astronomii au descoperit că într-o galaxie aflată la 5,3 milioane de ani lumină depărtare, în constelația Leului, despre care se credea că este „moartă”, au început să se formeze din nou stele, transmite Live Science.

Galaxiile mari, cum ar fi Calea Lactee, provin din galaxii mici, care cresc, se ciocnesc și fuzionează în timp, fiecare interacțiune determinând formarea mai multor stele pe măsură ce gazul și praful se amestecă. Cu toate acestea, unele dintre galaxiile originale există încă în Univers, rămânând neschimbate timp de miliarde de ani și conținând puține elemente chimice în afară de hidrogen și heliu.

O astfel de galaxie este o galaxie pitică numită „Leo P”, care este suficient de departe de clusterul de galaxii mari, inclusiv Calea Lactee și Andromeda, pentru a rămâne neafectată de influența lor.

„Leo P” seamănă cu cele mai importante galaxii ale Universului timpuriu, astfel încât astronomii pot învăța multe despre acea perioadă studiind-o. Deși descoperită pentru prima dată în 2013, noile date de la telescopul spațial James Webb au dezvăluit că în galaxia „Leo P” se formează în mod neașteptat noi stele.

