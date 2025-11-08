Trei astronauți chinezi au rămas blocați în spațiu după ce capsula lor a fost lovită de un obiect misterios

08 Noi 2025

Ambele echipaje se află în prezent la bordul stației Tiangong, în timp ce experții analizează daunele. Foto: Profimedia Images

Trei astronauți chinezi au rămas blocați pe orbită după ce capsula lor de întoarcere pe Pământ ar fi fost lovită de un fragment de „deșeu spațial”, potrivit rapoartelor citate de Metro.

Wang Jie, Chen Zhongrui și Chen Dong, membri ai misiunii Shenzhou-20, au zburat către stația spațială Tiangong în luna aprilie și trebuiau să revină pe Pământ pe 5 noiembrie, după o misiune de șase luni. Echipajul misiunii Shenzhou-21, trimis pentru a-i înlocui, a ajuns deja la sfârșitul săptămânii trecute.

Agenția Spațială cu Echipaj Uman a Chinei a anunțat însă:

„Se suspectează că nava cu echipaj Shenzhou-20 a fost lovită de un mic fragment de deșeu orbital. Evaluarea impactului și a riscurilor asociate este în curs de desfășurare.”

Autoritățile au decis să amâne întoarcerea echipajului, pentru a garanta siguranța astronauților și succesul misiunii. Ambele echipaje se află în prezent la bordul stației Tiangong, în timp ce experții analizează daunele.

Deocamdată, nu a fost precizat momentul exact al impactului — dacă a avut loc în timpul zborului sau după ce nava s-a andocat la stația orbitală.

Pe parcursul celor șase luni în spațiu, astronauții au efectuat multiple activități de întreținere și reparații ale avanpostului orbital. Nu au fost raportate probleme nici la începutul acestei săptămâni — dimpotrivă, presa de stat a relatat că echipajele au luat împreună masa, savurând pui copt gătit în primul cuptor funcțional din spațiul chinezesc, livrat de misiunea Shenzhou-21.

Marți, cele două echipaje au participat la o ceremonie oficială de predare a atribuțiilor.

Yu Jun, purtător de cuvânt științific cunoscut pe platforma Weibo sub numele Steed’s Scarf, a declarat că autoritățile ar putea activa un plan de rezervă, dacă se constată că Shenzhou-20 nu mai poate reveni în siguranță pe Pământ:

„Shenzhou-22 și racheta Long March 2F sunt deja în modul de standby. Aceasta este procedura noastră de urgență – sunt pregătite să aducă astronauții acasă, dacă va fi necesar”, a explicat el.

China continuă să își extindă rapid programul spațial, ajungând deja la 37 de lansări și șase misiuni cu echipaj uman. Țara își propune ca până la sfârșitul deceniului să trimită astronauți pe Lună.

Comandantul misiunii Shenzhou-20, Chen Dong, deține recordul național pentru cea mai lungă perioadă petrecută în spațiu – 380 de zile cumulate.





