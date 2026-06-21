Un asteroid va trece pe 27 iunie la cea mai mică distanță de Pământ înregistrată în ultimii 400 de ani

<1 minut de citit Publicat la 08:00 21 Iun 2026 Modificat la 08:00 21 Iun 2026

O apropiere comparabilă a asteroidului 152637 nu va mai avea loc până în anul 2133. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Un asteroid de mari dimensiuni va trece pe lângă Pământ, la o distanță minimă istorică, pe 27 iunie 2026. Evenimentul reprezintă o oportunitate reală pentru astronomi de a-i studia structura și traiectoria. Potrivit specialiștilor, o apropiere similară va mai avea loc abia în anul 2133, scrie Daily Galaxy.

Asteroidul 152637, denumit 1997 NC1, se va apropia de Pământ la una dintre cele mai mici distanțe înregistrate în ultimii peste 400 de ani. Potrivit specialiștilor, obiectul nu reprezintă niciun pericol pentru planetă, însă apropierea sa va permite realizarea unor observații și măsurători detaliate.

Dimensiunea asteroidului variază între 900 de metri și 1,5 kilometri.

Corpul ceresc aparține clasei Aten și nu reprezintă un risc de impact în viitorul apropiat.

Mai mult decât atât, cercetătorii vor folosi datele pentru a actualiza modelele orbitale pe termen lung.

Specialiștii au mai subliniat că asteroidul va putea fi observat prin telescoape mici, iar locuitorii din emisfera nordică vor vedea mai bine faza de apropiere.

Astronomii consideră că evenimentul reprezintă o ocazie importantă pentru îmbunătățirea datelor privind asteroizii din apropierea Pământului.

O apropiere comparabilă a asteroidului 152637 (1997 NC1) nu va mai avea loc până în anul 2133.