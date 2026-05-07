VIDEO Un călugăr robot a făcut senzaţie în Coreea de Sud. Imagini virale cu Gabi, în timpul unei ceremonii la un templu budist din Seul

Un călugăr robot a făcut senzaţie în Coreea de Sud. El a fost primit de fraţii săi într-o ceremonie la un templu budist din Seul şi va participa la primul său festival în cursul acestei luni. Imaginile au făcut încojurul lumii.

Gabi a condus miercuri o procesiune de călugări budiști care intonau rugăciuni, la Templul Jogye din Seul. Îmbrăcat într-o robă ceremonială gri și maro, purtând pantofi negri, un șirag de mătănii și mănuși de culoarea pielii, Gabi și-a împreunat mâinile în semn de rugăciune, scrie The New York times.

„Te vei dedica sfântului Buddha?”, l-a întrebat unul dintre călugări, potrivit Yonhap, agenție de presă din Coreea de Sud.

„Da, mă voi dedica”, a răspuns Gabi.

„Te vei dedica sfintei învățături?”, a întrebat călugărul.

„Da, mă voi dedica”, a răspuns Gabi.

Dacă aceste răspunsuri par robotice, este pentru că Gabi este, de fapt, un robot.

Cu o înălțime de puțin peste 1,20 metri, Gabi a devenit primul robot-călugăr din Coreea de Sud după ce s-a alăturat Ordinului Jogye, cea mai mare sectă budistă din țară. Numele Gabi înseamnă, în coreeană, „milă”.

„Am încercat să alegem un nume care să nu fie greu de pronunțat sau învechit și care să transmită ideea răspândirii milei lui Buddha în întreaga lume”, a declarat pentru Yonhap venerabilul Seong Won, responsabil cu afacerile culturale în cadrul Ordinului Jogye.

Robotul este cea mai recentă încercare a călugărilor din Coreea de Sud de a arăta relevanța budismului în lumea modernă. Religia, introdusă în Coreea în jurul secolului al IV-lea, a înregistrat în ultimele decenii o scădere a popularității și a practicii religioase.

În ianuarie, venerabilul Jinwoo, președintele Ordinului Jogye, a promis, în discursul său anual de Anul Nou, că va integra inteligența artificială în tradiția budistă.

În timpul ceremoniei de miercuri, un călugăr i-a prezentat lui Gabi cinci jurăminte după care ar trebui să se ghideze un robot budist: să respecte viața; să nu deterioreze alți roboți sau obiecte; să urmeze oamenii și să nu le răspundă obraznic; să nu se comporte și să nu vorbească într-un mod înșelător; și să economisească energie, fără să se supraîncarce.

Ordinul a elaborat aceste precepte cu ajutorul chatboturilor de inteligență artificială Gemini și ChatGPT, a relatat Yonhap.

Noah Namgoong, instructor Zen la Korea Buddhism Jo-Gei Temple of America din New York, a spus că robotul este „un lucru destul de ciudat”, care pare să țină mai degrabă de „ceva socioeconomic decât spiritual”.

Budismul nu a fost niciodată o religie a prozelitismului, a explicat Sujung Kim, profesoară de antropologie la Universitatea Johns Hopkins, specializată în budismul din Asia de Est. Totuși, introducerea unui robot-călugăr ar putea fi o încercare de a consolida capitalul social și prezența culturală a religiei, mai ales având în vedere poziționarea importantă a templului în centrul Seulului. Robotul-călugăr, a spus ea, este „în mare măsură o strategie unică de marketing și vizibilitate”.

Universitatea Kyoto din Japonia a prezentat, în februarie, un robot similar, capabil să învețe scripturi și să ofere răspunsuri celor care caută îndrumare, a spus dr. Kim. Prin comparație, presa sud-coreeană a difuzat imagini cu Gabi fluturând din mâini, în loc să facă plecăciuni.

Deși abilitățile sale pot fi limitate, robotul coreean atinge o temă centrală a budismului: ce înseamnă, de fapt, să fii om?

„Problema acestei întrebări este că ea depășește logica, depășește rațiunea și depășește capacitatea de a gândi”, a spus Namgoong.

Însă, atunci când vine vorba despre funcția socială a unui călugăr, poate că robotul ar putea fi totuși de folos. „Un călugăr este aici, în esență, pentru a-i ajuta pe ceilalți să își găsească liniștea”, a spus el. „Așadar, dacă acest robot îi poate ajuta pe alții așa, atunci poate fi util.”