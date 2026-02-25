Un sicriu cu o „prințesă” moartă a căzut de pe o stâncă acum 100 de ani. Arheologii tocmai au rezolvat un mister major despre ea

Sicriul de lemn al femeii a fost descoperit în satul Bagicz din nord-vestul Poloniei, în 1899 FOTO: Chmiel-Chrzanowska/ Archaeometry

Analiza dendrocronologică a unui misterios sicriu dintr-un trunchi de copac, care s-a prăbușit de pe o stâncă în urmă cu un secol, dezvăluie indicii despre viața din Polonia epocii romane.

Un mister vechi privind momentul în care a murit o „prințesă” europeană, înmormântată într-un sicriu din trunchi de copac, a fost în sfârșit rezolvat, potrivit unui nou studiu citat de Live Science.

Sicriul de lemn al femeii a fost descoperit în satul Bagicz din nord-vestul Poloniei, în 1899, după ce a căzut de pe o stâncă erodată. Arheologii au poreclit-o „Prințesa din Bagicz” datorită stilului său unic de înmormântare și artefactelor bine conservate. De-a lungul deceniilor, cercetătorii au stabilit că a murit în perioada romană, însă analizele au oferit date contradictorii, într-un interval de aproape 300 de ani.

Sicriele din trunchi de copac sunt rareori descoperite în timpul săpăturilor arheologice, pentru că se degradează în timp. Cel găsit la Bagicz este singurul sarcofag din lemn de acest tip păstrat din Epoca Fierului, au scris cercetătorii într-un studiu publicat pe 9 februarie în revista Archaeometry. Înmormântarea de la Bagicz este excepțională, au notat cercetătorii, întrucât sicriul și capacul au fost sculptate dintr-un singur trunchi de copac. Probabil că sicriul a supraviețuit până în epoca modernă datorită amplasării sale într-un mediu umed.

În interiorul sicriului, provenit dintr-un cimitir mai mare asociat cu cultura Wielbark, legată de goți, se afla scheletul unei femei adulte, înmormântată pe o piele de vacă, alături de un ac de bronz, un colier din mărgele de sticlă și chihlimbar și o pereche de brățări din bronz.

O examinare arheologică a stilului obiectelor funerare, realizată în anii 1980, a sugerat că Prințesa din Bagicz a murit între anii 110 și 160 d.Hr. Însă, în 2018, o analiză prin datare cu radiocarbon a unui dinte al femeii a indicat o perioadă cuprinsă între 113 î.Hr. și 65 d.Hr., ceea ce ar fi făcut-o considerabil mai veche decât artefactele îngropate împreună cu ea.

Pentru a rezolva această discrepanță, o echipă de cercetători condusă de Marta Chmiel-Chrzanowska, arheolog la University of Szczecin, a datat chiar sicriul folosind analiza dendrocronologică, care presupune numărarea inelelor de creștere ale copacului. Ei au prelevat un mic miez de lemn din sicriu și au comparat inelele de creștere cu secvențe cronologice stabilite din nord-vestul Poloniei.

„Data estimată a tăierii stejarului folosit pentru sicriu a fost calculată ca fiind anul 120 d.Hr.”, au scris cercetătorii în studiu. „Este posibil ca sicriul să fi fost realizat imediat după tăiere.”

Având în vedere că obiectele funerare și sicriul datează din aceeași perioadă, datarea cu radiocarbon a dintelui este probabil incorectă, au concluzionat cercetătorii, fiind posibil să fi fost influențată de dieta femeii sau de sursele de apă din care a băut în timpul vieții.

Oamenii de știință au constatat că datele obținute prin radiocarbon pot fi deviate cu până la 1.200 de ani dacă proba organică provine dintr-un organism marin, nu terestru, întrucât carbonul stocat în oceane este mai vechi decât cel de pe uscat. Acest fenomen este cunoscut drept efectul de rezervor marin și face ca organismele marine să pară mai vechi decât sunt în realitate atunci când sunt datate cu radiocarbon. În mod similar, consumul unei cantități semnificative de fructe de mare poate influența datarea cu radiocarbon a unui om cu zeci sau sute de ani. Acest lucru s-ar fi putut întâmpla și în cazul Prințesei din Bagicz.

„Înmormântarea oferă informații rare despre conservarea sicrielor din lemn în cultura Wielbark, furnizând date valoroase despre practicile funerare și condițiile de mediu care au permis supraviețuirea excepțională a materialelor organice”, au scris cercetătorii.

Deși misterul privind data morții Prințesei din Bagicz a fost rezolvat, mai sunt încă multe de aflat despre ea și cultura sa.

„Femeia nu prezenta paleopatologii care să indice cauza morții”, a declarat Chmiel-Chrzanowska pentru Live Science, însă suferea de osteoartrită, posibil cauzată de suprasolicitare legată de muncă, având în vedere vârsta ei tânără - între 25 și 35 de ani - la momentul decesului. Osteoartrita sugerează, de asemenea, că femeia era o reprezentantă tipică a culturii Wielbark, și nu o prințesă, a scris Chmiel-Chrzanowska într-un studiu anterior.

„Săptămâna viitoare merg la Varșovia pentru teste ADN”, a spus Chmiel-Chrzanowska, pentru a afla mai multe despre femeie. Analiza ADN a fost încercată anterior pe schelet, însă fără succes. „Vom încerca să forăm craniul într-un mod care să ne permită obținerea de material din osul temporal, fără să-l deteriorăm”, a adăugat ea.