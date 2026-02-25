A fost inventat materialul moale şi uşor capabil să oprească gloanţele. Are aspectul unui articol vestimentar de zi cu zi

Dispozitivul antiglonţ are aspectul și senzația unei haine normale, dar se comportă ca o armură. Sursa foto: captura facebook/ Science & Nature

Inginerii de la Institutul Fraunhofer din Germania, o organizație de cercetare cu 75 de laboratoare diferite care lucrează la o varietate de proiecte, au dezvoltat un nou material inteligent, care este în mod natural moale și ușor, dar se întărește instantaneu la impact, deviind gloanțele și lamele de cuţit fără să se rupă.

Dispozitivul antiglonţ are aspectul și senzația unei haine normale, dar se comportă ca o armură. Unicitatea sa constă tocmai în faptul că reuşeşte să combine confortul și protecția, relatează Corriere della Sera. Este flexibil și se spală la mașină, iar aceste calităţi ar putea transforma dispozitivele personale de siguranță actuale, făcându-le ușor de purtat fără volumul sau disconfortul echipamentului antiglonț tradițional.

Materialul textil are o grosime de 3 milimetri și este fabricat dintr-o matrice de nanoparticule dintr-un fluid de îngroșare încorporate în fibre asemănătoare Kevlarului (n.red. o fibră sintetică para-aramidă de înaltă rezistență ), care se rigidizează la impact într-un timp infinitezimal.

În condiții de mișcare normală, particulele curg liber, dar când apare o forță bruscă, de mare viteză, acestea se coagulează într-o structură solidă care dispersează energia impactului. Glonțul nu este absorbit, ci deviat.

În testele balistice, un tricou standard fabricat din acest material a oprit gloanțe de 9 milimetri de la mică distanță și a rezistat tăieturilor cu cuțitul și loviturilor de ciocan. În ciuda protecției, materialul își păstrează aspectul unui articol vestimentar de zi cu zi.