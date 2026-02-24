Cum revoluționează Japonia sistemul medical prin date genetice personalizate și terapie țintită cu exozomi

De la accesul la date genetice până la tratamente țintite, scena biotehnologică japoneză este în plină expansiune. sursa foto: Getty

Având una dintre cele mai rapide rate de îmbătrânire a populației din lume, prevenția a devenit o prioritate în Japonia, iar noile tehnologii îi ajută pe oameni să rămână sănătoși mai mult timp, scrie Euronews.

La Gene Quest, în Tokyo, fondatoarea Shoko Takahashi oferă teste ADN simple, pe bază de salivă, care le permit oamenilor să își evalueze riscurile genetice pentru sănătate chiar de acasă. Ideea este de a folosi informația genetică pentru a înțelege mai bine profilul de sănătate al fiecărei persoane.

Procesul este simplu. Durează doar câteva minute și poate fi realizat individual, cu ajutorul kitului primit. Proba este apoi trimisă unei companii partenere, care extrage ADN-ul din saliva furnizată și îl analizează.

Câteva săptămâni mai târziu, utilizatorii primesc un raport online care le corelează genele cu metabolismul și riscurile legate de stilul de viață, încurajând adesea adoptarea unor obiceiuri mai sănătoase.

Takahashi își dorește ca Gene Quest să devină cea mai mare companie de analiză genetică din Asia, construind una dintre cele mai mari baze de date ADN private din Japonia. Întrucât majoritatea cercetărilor se concentrează pe populații occidentale, aceste date ar putea contribui la dezvoltarea unor servicii medicale mai personalizate în Japonia și nu numai.

Însă inovația biotehnologică a țării merge mult dincolo de prevenție.

În Yokohama, profesoara Asako Yamayoshi dezvoltă metode prin care medicamentele împotriva cancerului să fie direcționate exclusiv către tumori, fără a afecta întregul organism. Cercetarea sa a fost inspirată de pierderea unui membru al familiei, care a murit din cauza efectelor secundare severe ale tratamentului oncologic.

Studiul ei folosește exozomi – mici vezicule care circulă în mod natural prin corpul nostru, transportând mesaje între celule. Ea a găsit o modalitate de a utiliza acești mesageri naturali.

„Molecula noastră X poate deturna exozomii pentru a transporta medicamente pe bază de acizi nucleici către celulele țintă”, explică Asako Yamayoshi.

Pe scurt, în loc să creeze purtători artificiali, echipa lui Yamayoshi atașează pur și simplu medicamentul de aceste „taxiuri” naturale, lăsând organismul să livreze singur tratamentul. Abordarea este unică, economisind câteva zile și accelerând procesul. Majoritatea cercetătorilor extrag și purifică mai întâi exozomii în laborator – o procedură complicată, în timpul căreia aceștia sunt adesea denaturați.

„În sistemul nostru, putem folosi exozomii direct în interiorul pacientului, astfel încât medicamentele pe bază de acizi nucleici să se lege doar de genele țintă, ceea ce reduce efectele secundare”, mai spune cercetătoarea.

Sistemul dezvoltat de Yamayoshi ar putea face tratamentele mai rapide și mai ușor de scalat, consolidând poziția Japoniei în cercetarea biotehnologică avansată.

Lucrând îndeaproape cu clinicienii, echipa perfecționează tehnologia și analizează modul în care aceasta ar putea avea un impact real în viitor.

„Profesoara Yamayoshi a propus o nouă metodă de tratament, care vizează direct metastazele peritoneale. Cancerul gastric cu metastaze peritoneale este o afecțiune foarte severă și dificil de tratat. Tratamentul țintit cu exozomi reduce costurile cercetării și ale producției. Este extrem de important nu doar pentru pacienți și familiile lor, ci și pentru sistemul de sănătate și pentru autorități”, spune profesorul Yasuo Hamamoto, din cadrul Departamentului de Oncologie al Institutului de Științe din Tokyo.

Echipa lui Yamayoshi testează, de asemenea, molecule controlate prin lumină, care pot activa sau dezactiva genele cu precizie – încă un pas către terapii mai blânde.

De la accesul la date genetice până la tratamente țintite, scena biotehnologică japoneză este în plină expansiune, iar pionieri precum Takahashi și Yamayoshi deschid drumul.