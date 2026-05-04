Unul dintre cele mai mari orașe din lume se scufundă cu aproape 30 de centimetri pe an. "Este o problemă foarte mare"

2 minute de citit Publicat la 23:51 04 Mai 2026 Modificat la 23:53 04 Mai 2026

Clădirea din stânga imaginii este Palatul Artelor Frumoase (Palacio de Bellas Artes), un centru cultural important din Mexico City, Mexic. Sursa foto: Getty Images

Unul dintre cele mai mari orașe din lume se scufundă cu aproape 30 de centimetri anual, arată un nou studiu, relatează The New York Post. Conform experţilor, Mexico City se afundă într-un ritm atât de rapid, încât fenomenul este vizibil din spațiu. Strămutarea a milioane de oameni ar fi necesară.

Cel mai mare oraș din America de Nord trece printr-un declin… la propriu. Fotografiile realizate de NASA din satelit au arătat că Mexico City se scufundă cu o rată de aproape 25 de centimetri pe an, ceea ce îl face unul dintre orașele cu cea mai rapidă scădere a nivelului solului din lume – ceea ce ar putea amenința fundația sa, informează AP.

"Este o problemă foarte mare. Afectează o parte din infrastructura critică din Mexico City, cum ar fi metroul, sistemul de drenaj, alimentarea cu apă, rețeaua de apă potabilă, locuințele și străzile", a declarat Enrique Cabral, cercetător în geofizică la National Autonomous University of Mexico.

Cu o populație de peste 22 de milioane de locuitori și întinzându-se pe aproximativ 7.800 de kilometri pătrați, Mexico City a fost construit inițial pe fundul unui lac antic, lucru evident și din faptul că multe dintre străzile sale au fost cândva canale, potrivit publicaţiei The Independent.

Din cauza unei combinații între pomparea apei subterane și dezvoltarea urbană extinsă, acviferul a fost exploatat până aproape de epuizare, ceea ce a dus la scufundarea orașului timp de peste un secol. La sfârșitul anilor 1800, orașul se lăsa cu aproximativ 5 cm pe an, iar până în 1950 ritmul ajunsese la circa 45 cm, au scris jurnaliştii de la ABC News.

Cei de la The New York Post au mai notat că numeroase clădiri istorice, inclusiv Catedrala Metropolitană, începută în 1573, prezintă înclinări vizibile. Reducerea rezervelor de apă contribuie la o criză cronică ce se anunță tot mai severă.

Printre cele mai afectate puncte se numără aeroportul principal și monumentul cunoscut drept "Îngerul Independenței". În ansamblu, scăderea anuală medie este estimată la circa 24 de centimetri. În mai puțin de un secol, solul a coborât cu peste 12 metri.

Măsurătorile NASA au fost realizate între octombrie 2025 și ianuarie 2026 cu ajutorul satelitului NISAR. Acest instrument avansat poate monitoriza în timp real modificările de la suprafața Pământului. Proiectul este rezultatul colaborării dintre NASA și Organizația Indiană de Cercetare Spațială.

Paul Rosen, om de știință implicat în proiectul NISAR, a explicat că observațiile din spațiu dezvăluie și procesele din subteran, iar tehnologia permite documentarea continuă a transformărilor din oraș.

"Amploarea fenomenului devine evidentă prin aceste imagini", a declarat el. Echipa urmărește obținerea de date la nivelul fiecărei clădiri.

Cercetătorii intenționează să utilizeze această tehnologie la scară globală, pentru monitorizarea dezastrelor naturale, a liniilor de falie sau a efectelor schimbărilor climatice. Sistemul ar putea contribui la îmbunătățirea mecanismelor de alertă, oferind guvernelor avertismente mai rapide în situații precum erupțiile vulcanice.

Pentru capitala Mexicului, aceste instrumente reprezintă un progres semnificativ în înțelegerea și gestionarea tasării. Enrique Cabral a declarat că noile date vor ajuta la reducerea efectelor cele mai grave. Timp de decenii, problema a fost în mare parte ignorată de autorități, iar intervențiile s-au limitat în principal la stabilizarea fundațiilor unor monumente.