Un fost model Chanel s-a implicat într-un proiect pentru salvarea mediului înconjurător: ''După cum te porţi cu Planeta, aşa îţi va răspunde şi ea!''

Ana Maria Bucura, fost model pentru Chanel şi Roxana Puia de la Asociaţia Environ, au fost invitate la Antena 3, unde au vorbit despre proiectul în care sunt implicate.

"E un proiect pe care l-am gândit împreună. L-am lasat cu ocazia zilei Internaţionale a Deşeurilor Electrice care a avut loc săptămâna trecută. E un proiect diferit faţă de tot ceea ce am făcut şi s-a făcut la noi, din punct de vedere al conştientizării şi necesităţii educaţiei ecologice.

Este un proiect prin care folosim nişte imagini puternice, de impact, cărora le-am asociat şi câteva mesaje pe măsură. Încercăm să transmitem un semnal de alarmă cu privire la necesitatea reevaluării modului în care ne comportăm în raport cu natura şi la gesturile pe care le facem uneori zi de zi, fără să ne dăm seama ce impact au ele asupra mediului înconjurător.

Fără dar şi poate, toate activităţile noastre zilnice au un impact asupra mediului. E un manifest pentru un mediu mai curat, aşa l-am numit. E un proiect la care e nevoie să ne oprim un pic din graba şi din treburile zilnice pe care le avem şi să refectăm'', a spus Roxana Puia de la Asociaţia Environ.

Ana Maria Bucura povesteşte despre proiectul în care s-a implicat şi care semnalează nereciclarea corespunzatoare care afectează mediul înconjurător

''Am colaborat cu Asociaţia Environ încă din martie pentru un alt proiect al lor şi mi-a plăcut foarte mult. Am început să îi urmăresc, am început să înțeleg mai multe despre mediul înconjurător și cum am putea să participăm și noi. Discutând cu fotograful Dacian Foldi ne-am gândit la o campanie diferită și apoi a hotărât cu Roxana să facem acest proiect special pentru noi, diferit și deosebit și a ieșit mai bine decât ne așteptam (...) Trebuie să păstrăm un echilibru între ce cumpărăm, ce consumăm şi ce aruncăm. Eu întotdeauna am fost foarte echilibrată. Şi acasă încerc să folosesc energia, să nu o risipesc.

Sting lumina când ies din cameră, nu las apa să curgă, colectez deşeurile, încerc să le separ şi la fel încerc să o învăţ şi pe fetiţa mea

Noi suntem un exemplu pentru copiii noştri şi de fapt de aici a plecat şi dorinţa pentru acest proiect. Ce o învăţ eu pe fetiţa mea şi cum o învăţ eu să trăiască în această lume şi cum o învăţ eu să se poarte cu Planeta. Aşa cum te porţi cu Planeta, aşa ea îşi răspunde'', a spus Ana Maria Bucura, fost model.