Ce poți face în weekendul 18-19 octombrie: spectacole, festivaluri și evenimente de neratat în București și în țară

Destinaţii de weekend – 24–26 octombrie 2025: spectacole, festivaluri și evenimente de neratat în București și în țară.

Între 17 și 26 octombrie, mai multe orașe din România se găzduiesc de evenimente culturale: Festivalul Național de Teatru (București), Bienala de Arhitectură Transilvania (Cluj și alte orașe), Festivalul „Mihail Sebastian” (Brăila), SwordS Festival (București) și concerte dedicate bicentenarului lui Johann Strauss II. Publicul va putea descoperi spectacole de teatru, expoziții de arhitectură, muzică live și evenimente interdisciplinare, care pun în valoare creativitatea contemporană și patrimoniul cultural românesc, relatează Agerpres.

Festivalul Național de Teatru (FNT35) – București, 17-26 octombrie

Cea de-a 35-a ediție a Festivalului Național de Teatru are tema „Te privește!” și este organizată de UNITER. Festivalul cuprinde 40 de producții scenice, spectacole radiofonice și TV, dezbateri, ateliere și expoziții. Deschiderea oficială are loc cu spectacolul „Gro(o)ve”, concept Radu Afrim, la Sala „Ion Caramitru” a Teatrului Național „I.L. Caragiale”.

Selecția FNT35 include producții din Sfântu Gheorghe, Oradea, Piatra Neamț, Satu Mare, Arad, Galați, Craiova, Zalău, Cluj-Napoca, Sibiu, Constanța, Târgu Mureș și București. Printre spectacolele de top se numără:

• „Richard al III-lea” de William Shakespeare, regia István Albu (Teatrul de Nord Satu Mare – Trupa „Harag György”)

• „Mary Stuart”, adaptare de Robert Icke după Schiller, regia Andrei Șerban (Teatrul Național București)

• „Proorocul Ilie”, regia Botond Nagy (Teatrul Național București)

• „Iona” de Marin Sorescu, regia Silviu Purcărete (co-producție Sibiu – Tokyo Metropolitan Theatre)

• „Lecția” de Eugène Ionesco, regia Bobi Pricop (Teatrul Național Craiova)

FNT35 include și atelierul „Kantor” (MNAC București), organizat de Centrul de Documentare a Artei lui Tadeusz Kantor, și micro-secțiunea #implicAT, prin care Forumul Cultural Austriac aduce în dialog artele spectacolului din Austria și România.

Bienala de Arhitectură Transilvania (BATRA) – 17-26 octombrie

La cea de-a VII-a ediție, BATRA 2025 explorează tema „est.etic” și reunește 194 de proiecte din 10 secțiuni, împreună cu conferințe, workshop-uri, tururi ghidate și expoziții în Cluj-Napoca, Oradea, Baia Mare, Satu Mare și Alba Iulia.

Evenimentele principale includ:

• „EST.ETIC – Dancing with the Devil”, conferință cu prof. arh. Marcel Smets și Adrian Papahagi (24 octombrie)

• actGREEN, dezbatere despre soluții sustenabile în urbanism (22 octombrie)

• Prezentarea dedicată profesorului Szabo Balint (22 octombrie)

• Dezbaterea „Ruralul azi”, despre transformările satului românesc (21 octombrie)

• Workshop-ul „Mediere urbană” cu Paola Rizzi (23 octombrie)

Titlul Opera Omnia va fi acordat arhitecților Adriana Matei și Gheorghe Ștefan Elkan, în semn de recunoaștere a carierei lor remarcabile.

Festivalul „Mihail Sebastian” – Brăila, 17-19 octombrie

Ediția a XIII-a aduce pe scenă trei spectacole inspirate din opera dramaturgului brăilean:

• „Steaua fără nume” – Teatrul „Sică Alexandrescu” Brașov (17 octombrie)

• „Sebastian”, regia Matei Lucaci Grunberg, inspirat din textul neterminat „Insula” și jurnalul lui Sebastian (18 octombrie)

• „Jocul de-a vacanța” – Teatrul „Tudor Vianu” Giurgiu (19 octombrie)

Festivalul continuă tradiția începută în 2013 de Federația Comunităților Evreiești din România, omagiind moștenirea culturală a lui Mihail Sebastian.

SwordS Festival – București, 17-19 octombrie

Cea de-a doua ediție aduce spectacole interdisciplinare care combină poezia, teatrul, muzica și artele vizuale:

• Vineri, 17 octombrie, 19:30: performance imersiv Alexandrina Hristov, Ioana Crăciunescu și Mircea Florian

• Sâmbătă, 18 octombrie, 19:00: fragmente din opera lui Radu Vancu, puse în scenă de Răzvan Omotă, cu acompaniament audio-vizual de Iulian Morar

• Duminică, 19 octombrie, 19:00: fragmente din opera Ioanei Nicolaie, puse în scenă de Cora Butnaru

Seara de încheiere aduce proiectul Cinematica.Live cu Cosmin Perța.

Evenimente UBB – Cluj-Napoca, 18-19 octombrie

Universitatea „Babeș-Bolyai” explorează relația dintre tradiție și contemporaneitate prin:

• Expoziția „Fă-mă, Doamne, Subțire și Înaltă” despre folclorul lui Béla Bartók (18 octombrie)

• Concert al Corului MusiChorum (18 octombrie)

• Concert de jazz cu Lucian Ban, Mat Maneri, Gerald Cleaver și Marco Colonna (19 octombrie)

Festival RE: STRAUSS – București, 18-26 octombrie

Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” sărbătorește 200 de ani de la nașterea lui Johann Strauss II:

• Premiera „Sânge vienez” (18-19 octombrie)

• „Vals. Dans. Vals. – Strauss Jubilee” (24 octombrie)

• Concert Strauss 200 (25 octombrie)

• „Voievodul țiganilor” (26 octombrie)

• Reprezentații ale operetei „Liliacul” în decembrie

Programul complet este disponibil pe www.opereta.ro.