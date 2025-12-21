Imagini spectaculoase de la Botoșani. Mii de oameni au ieșit pe stradă ca să vadă parada formațiilor de datini și obiceuri de iarnă

Imagini spectaculoase de la Botoșani. Mii de oameni au ieșit pe stradă ca să vadă parada formațiilor de datini și obiceuri de iarnă. FOTO colaj Agerpres

Mii de persoane au asistat, duminică, la o paradă a formaţiilor de datini şi obiceiuri de iarnă, care a avut loc pe străzile din zona centrală a municipiului Botoşani.

Parada a fost organizată în cadrul celei de-a 50-a ediţii a Festivalului "Din străbuni, din oameni buni", eveniment desfăşurat sub egida Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale (CJCPCT) Botoşani.

Formaţii tradiţionale de căiuţi, capre şi urşi din judeţul Botoşani, dar şi din Suceava, Iaşi, Bacău, Neamţ sau Vrancea au parcurs traseul Centrul Vechi - Calea Naţională - strada Cuza Vodă - strada Nicolae Iorga - Calea Naţională - Centrul Vechi, stârnind admiraţia miilor de oameni care au ieşit din case pentru a-i vedea. La eveniment au participat şi celebri urşi din Leorda - Comăneşti (Bacău), "Răzeşii Cracăului" - "Năvala urşilor" din Boţeşti (Neamţ), "Unchieşii din Păuneşti" (Vrancea) şi mascaţii de la Ruginoasa (Iaşi).



› Vezi galeria foto ‹

"Festivalul de Datini şi Obiceiuri de Iarnă din Botoşani ajunge astăzi la ediţia a 50-a, un moment de referinţă care confirmă continuitatea, forţa şi valoarea patrimoniului nostru cultural imaterial. De jumătate de secol, acest festival adună laolaltă comunităţi, generaţii şi forme autentice de expresie tradiţională, devenind un spaţiu al memoriei vii şi al identităţii locale. Dincolo de scena pe care o vedem astăzi, se află munca atentă, responsabilă şi constantă a unei echipe care, an de an, îşi asumă organizarea acestui eveniment cu respect faţă de tradiţie şi faţă de oamenii care o duc mai departe. Este un efort colectiv ce presupune documentare, selecţie, coordonare şi, mai ales, pasiune pentru valorile autentice ale satului românesc", a declarat directorul CJCPCT, Iustina Irimia Cenuşă.



După paradă, toate cele 33 de formaţii participante au urcat pe scena amplasată în Centrul Vechi al municipiului Botoşani, prezentând un program de urături şi dansuri specifice sărbătorilor de iarnă.