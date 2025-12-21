O tânără de 20 de ani a câștigat 1 milion de dolari la loterie, dar nu a vrut să i se dea toți banii. Gestul ei a iscat reacții diverse

O tânără de 20 de ani a câștigat 1 milion de dolari la loterie, dar nu a vrut să i se dea toți banii.FOTO Instagram

Ai prefera să fii milionar pe loc sau să ai un venit pasiv sigur și constant toată viața? Aceasta e o alegere cu care se confruntă tot mai des câștigătorii la loterie. Deși ideea unui câștig de șapte cifre este tentantă, Brenda Aubin-Vega, o tânără de 20 de ani din Quebec, Canada, a decis recent să aleagă varianta plăților în tranșe.

După ce a răzuit trei bilete la loterie, Brena a constatat uimită că tocmai câștigase marele premiu al jocului. „Nu-mi venea să cred! Mi-am verificat biletul iar și iar”, a declarat ea pentru Yahoo News Canada.

După ce și-a sunat tatăl și și-a luat liber de la muncă, ea a contactat Loto-Québec ca să anunțe că își va revendica premiul sub forma unei rente de 1.000 de dolari pe săptămână, nu ca sumă unică de 1 milion de dolari, opțiune care era de asemenea disponibilă.

Decizia ei a stârnit ironii pe rețelele sociale, iar comentatorii de pe Reddit au insistat că plata integrală, dintr-o singură tranșă, ar fi fost varianta „rațională”. Reacția a scos la iveală o dezbatere mai amplă: e mai bine un câștig mare pe loc sau un venit garantat pe termen lung?

Fiind în Canada, Brenda Aubin-Vega nu plătește însă taxe pe câștigurile la loterie. Adică ar fi putut încasa 1 milion de dolari fără impozite sau penalități. Totuși, ar fi apărut imediat o altă provocare: ce face cu acea sumă și cum o investește.

Alegând plățile de 1.000 de dolari pe săptămână, ea și-a „fixat” practic un randament anual de 5,2% din jackpot. Cum aceste plăți sunt asigurate de provincia canadiană Quebec, randamentul e aproape la fel de sigur ca cel al unor obligațiuni guvernamentale. În prezent, obligațiunile canadiene pe 10 ani oferă un randament de aproximativ 3,4%, ceea ce face ca alegerea ei să pară, financiar, mai inspirată.

Pe scurt, prin varianta plăților săptămânale, și-a asigurat un „activ” mai sigur decât bursa și, în același timp, mai profitabil decât piața obligațiunilor.

Și vârsta ei joacă un rol important: încasând 1.000 de dolari pe săptămână, va atinge pragul de 1 milion de dolari în jurul vârstei de 39 de ani și ar ajunge la aproximativ 3,1 milioane de dolari încasați în total până la 80 de ani.

În fine, o plată săptămânală modestă, în locul unui jackpot „strălucitor” de 1 milion de dolari, o poate face mai puțin vulnerabilă în fața oamenilor care vor să profite. Așa cum a rezumat un utilizator de pe Reddit: avantajul de a nu lua suma integrală e că „nu încep să roiască vulturii după o parte din bani. E singura cale prin care poți câștiga un milion și să le spui oamenilor.”