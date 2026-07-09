A fost lansat ultimul trailer pentru „Dune: Partea a treia”. Povestea lui Paul Atreides devine mai întunecată

La 17 ani de la ascensiunea sa la putere, Paul Atreides nu mai seamănă cu cel din primul film. Foto: captură trailer Youtube/Warner Bros.

Cu cinci luni înainte de premiera internațională, ultimul trailer al filmului care încheie trilogia epică „Dune”, care are la bază romanele scriitorului Frank Herbet, a fost lansat. În doar 23 de ore, trailerul de 2 minute și 49 de secunde a strâns 11 milioane de vizualizări.

Evenimentele din „Dune: Partea a Treia”, ultimul film din trilogie, au loc la 17 ani după întâmplările din pelicula anterioară și explorează consecințele domniei lui Paul ca împărat, efectele prescienței asupra minții lui și relația lui cu Chani, relatează Variety.

La 17 ani de la ascensiunea sa la putere, Paul Atreides nu mai seamănă cu cel din primul film. După cum știu fanii primului film și ai cărților, Paul este binecuvântat sau blestemat, în funcție de perspectivă, cu viziuni despre viitor, însă mintea sa a devenit tulbure după ce a preluat controlul asupra galaxiei.

„Viitorul are un mod de a vorbi cu mine”, mărturisește Paul în trailer. „Nu pot vedea ce urmează.”

Paul are și un nou adversar, Scytale, interpretat de Robert Pattinson. Deși acesta este filmul în care devine evident că Paul nu este un erou, ci mai degrabă un antierou, Scytale este principalul antagonist. Plănuim să lovim în centrul puterii imperiale”, spune Scytale în trailer, care vrea să îl ucidă pe Paul.

În trailer apare și Chani, interpretată de actrița Zendaya. În ultimul film războinica fremenă este dezamăgită de Paul, după ce a acesta alege să se căsătorească cu prințesa Irulan (interpretată de Florence Pugh). În trailer, aceasta apare vizibil însărcinată.

Apare și Duncan Idaho, războinicul temut care a murit apărându-l pe Paul și pe mama acestuia, Lady Jessica (interpretată Rebecca Ferguson), și care a fost readus la viață sub forma unui ghola. El este trimis drept un „cadou” pentru Paul de către Scytale. Într-o scenă, versiunea ghola a lui Duncan are o conversație revelatoare cu Paul.

Duncan: Cred că ai depășit cu mult posibilitatea de a fi iertat.

Paul: De ce ești aici?

Duncan: Pentru a aduce o propunere de pace.

Paul: Pacea este un lucru bun. De ce aș refuza?

Duncan: Pentru că este menită să te distrugă.

Regizorul Denis Villeneuve a spus anterior că acest film are un ton diferit față de primele două parți, precizând că în timp ce primul film a fost mai contemplativ, iar al doilea a funcționat ca un film de război, al treilea este „mai plin de acțiune și mai tensionat”.

Cineastul a spus, de asemenea, că ultimul film al trilogiei este și „cel mai personal”, deoarece pune accent pe relația dintre Paul și Chani, care este centrală și în romanele semnate de Frank Herbet.

Este evident din trailer că Paul este mai tulburat și mai puțin sigur pe el decât în filmele anterioare. Să nu uităm că pentru a-i securiza domnia, fremenii fanatici care văd în el un Mesia ucia 61 de miliarde de oameni în numele lui. „Iartă-mă pentru tot ce am făcut”, spune Paul la finalul teaserului.

Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri după lansarea trailerului, Chalamet a vorbit despre criza morală prin care trece Paul și despre mesajul lui Herbert privind influența corupătoare a puterii, printr-o „poveste de avertizare” despre „liderii carismatici”.

„Am citit undeva că acesta este motivul pentru care a scris «Mântuitorul Dunei» ca o continuare: oamenii l-au confundat pe Paul cu un erou clasic”, a spus Chalamet. „Iar el a vrut să avertizeze lumea asupra a ceea ce se poate întâmpla atunci când oamenii urmează orbește lideri și că până și cei buni pot fi corupți.”

Chalamet a vorbit și despre relația tensionată dintre Paul și Chani după trădarea lui și căsătoria cu o altă femeie.

„În al treilea film este, într-un fel, măiestria lui Denis, care împletește fire narative ce nu erau explicite în carte și, poate, aș spune că Denis și-a permis cea mai mare libertate creativă, dar aceasta leagă cu adevărat povestea. Iar Zendaya, după cum puteți vedea în noul trailer, oferă o interpretare extraordinară”, a spus actorul.

Printre actorii care revin se numără Rebecca Ferguson, Javier Bardem și Florence Pugh, al cărei rol în interpretarea prințesei Irulan este extins în noul film. Anya Taylor-Joy revine și ea în rolul Aliei Atreides, care devine o adeptă devotată a fratelui său.

„Este uluitoare și incredibilă în acest film. Nu este o exagerare de presă. Este cu adevărat terifiantă și extraordinară.”, a spus Chalamet.

Noii membri ai distribuției îi includ nu doar pe Pattinson, ci și pe Isaach de Bankolé, care îl interpretează pe fostul comandant Fedaykin al morții al lui Paul.

Deși distribuția filmelor „Dune” este una impresionantă, Chalamet și-a rezervat cele mai mari laude pentru liderul echipei, Villeneuve, apreciind dedicarea și mâna sigură cu care acesta a coordonat trilogia.

„Ar fi putut să ia ani de zile între aceste proiecte. În schimb, s-a implicat complet și am reușit să terminăm totul foarte repede”, a spus Chalamet despre regizor. „Sunt un mare fan al trilogiei „Stăpânul Inelelor»” și nu-mi pot imagina când a mai reușit cineva să realizeze trei filme consecutive la un asemenea nivel. Sunt atât de recunoscător pentru Denis. În Denis avem încredere.”

La rândul său Villeneuve a spus că nu are niciun regret că și-a dedicat 10 ani din carieră pentru a aduce aceste trei filme pe marile ecrane. „A fost privilegiul vieții mele să lucrez cu voi toți”, i-a spus regizorul lui Chalamet.

„Dune: Partea a treia” va ajunge în cinematografe pe 18 decembrie 2026.