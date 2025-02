Amazon a cumpărat drepturile asupra francizei James Bond. Bezos își întreabă urmăritorii: cine să fie următorul agent 007?

„Pe cine ai alege să fie următorul James Bond?”. Aceasta a fost prima întrebare pusă de Jeff Bezos săptămâna aceasta celor 6,8 milioane de urmăritori ai săi de pe X. Șeful Amazon va avea ultimul cuvânt în ce-l privește pe agentul 007, după ce compania sa a achiziționat drepturile asupra francizei. De actorul care îl va înlocui pe Daniel Craig poate depinde succesul următoarelor filme. BBC a făcut un top cu actorii favoriți pentru a interpreta rolul spionului britanic.

„Pe cine ai alege să fie următorul James Bond?” - e întrebarea care a strâns 16 milioane de vizualizări și peste 30 de mii de comentarii.

Who’d you pick as the next Bond? pic.twitter.com/u7nBaRROlf