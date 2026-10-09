Gala „Smart Winners of Urban Mobility”: companiile și orașele care schimbă mobilitatea din România, premiate la Smart Urban Mobility

2 minute de citit Publicat la 13:09 09 Oct 2026 Modificat la 13:09 09 Oct 2026

Gala „Smart Winners of Urban Mobility”, organizată pe 9 octombrie în cadrul Smart Urban Mobility, premiază nouă companii și administrații locale care contribuie la dezvoltarea mobilității urbane în România.

Gala „Smart Winners of Urban Mobility”: companiile și orașele care schimbă mobilitatea din România, premiate la Smart Urban Mobility

Vineri, 9 octombrie, între orele 16:30 și 18:00, Smart Urban Mobility găzduiește Gala „Smart Winners of Urban Mobility”. Prezentată de Ana Iorga și Andrei Tomescu, gala celebrează proiectele inovatoare ale companiilor și administrațiilor locale care fac orașele mai curate, mai sigure și mai ușor de locuit. Gala încheie cea mai plină zi a ediției, după conferința „Vinerea Verde” și Conferința națională „Smart Urban Future”.

Nouă premii pentru infrastructură, energie, digitalizare și orașe inteligente

1. LIDER ÎN INFRASTRUCTURA MILENIULUI III – GRAMPET

Cel mai mare grup feroviar și operator logistic privat din România și din Europa Centrală și de Sud-Est. Grupul operează 450 de locomotive și 20.000 de vagoane și are activități în zece țări europene.

Premiul este primit Gruia Stoica, Cofondator și Președinte GRAMPET Group.

2. SMART CITY, SMART PEOPLE – Primăria Sectorului 4

Administrația care și-a mutat în mediul digital o mare parte din serviciile pentru cetățeni, de la cereri și sesizări la plata taxelor, și dezvoltă în paralel proiecte de infrastructură.

Premiul este primit de Violeta Boerescu, Director Asistență Integrată și Purtător de cuvânt Primăria Sectorului 4.

3. ENERGIE SUSTENABILĂ PENTRU MOBILITATE – Nova Power & Gas

Furnizor românesc de energie electrică și gaze naturale, activ din 2007. Nova produce energie din surse regenerabile și operează cea mai mare instalație de stocare în baterii din România, la Florești.

Premiul este primit de Septimiu Costea, CEO Nova Power & Gas.

4. POWER FOR THE FUTURE – Banca Transilvania

Cea mai mare bancă din România, alături de proiectele care fac mobilitatea mai accesibilă, de la finanțarea vehiculelor electrice la soluțiile pentru companii și administrații.

Premiul este primit de Bogdan Drăgoiu, Director Național de Vânzări BT Leasing.

5. ROMÂNIA 3.0 – Primăria Municipiului Iași

Unul dintre orașele care investesc constant în modernizarea transportului public și în proiecte de mobilitate urbană.



Premiul este primit de Mihai Chirica, Primarul Municipiului Iași.

6. ELECTROMOBILITATE ȘI TEHNOLOGII VIITOARE – AVEURO

Producătorul care a livrat peste 800 de microbuze electrice în România și exportă peste 80% din producție.

Premiul este primit de Cătălin Zamora, Director Marketing AVEURO, și Ioana Gîtlan, Economist.

7. ROMÂNIA INTELIGENTĂ – AmParcat

Aplicația prin care șoferii plătesc parcarea în peste 20 de orașe din România, printre care București, Cluj-Napoca, Brașov și Timișoara.

Premiul este primit de Cezar Tobă, Sales Manager AmParcat.

8. SMART LEADERS – Salonul Auto București & Accesorii

Din 1993 și până azi, SAB & Accesorii a crescut odată cu piața auto din România: de la primul salon auto specializat din țară, la un eveniment inclus în calendarul internațional OICA. Organizatorii au adus în ultimii ani pe agenda salonului sustenabilitatea și inovația, de la „Vinerea Verde” la Bursa SAB pentru tinerii inventatori.

Premiul este primit de Sorin Rădăcineanu și Albert Kiss, Organizatori Salonul Auto București & Accesorii.

9. DIGITALIZARE ȘI CONECTIVITATE – ICI București

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, cel mai important institut de cercetare în tehnologia informației din România, cu expertiză în cloud, big data, IoT pentru orașe inteligente și securitate cibernetică.

Premiul este primit de Dr. ing. Adrian Victor Vevera, CS I – Director General ICI București

Ultimele două zile la Smart Urban Mobility: universitățile și echipele de robotică

După gala „Smart Winners of Urban Mobility”, SUM continuă în weekend cu tinerii care vor duce mai departe proiectele inovatoare ale mobilității. Sâmbătă, 10 octombrie, este Ziua Universităților, cu prezentări ale unor universități din toată țara. Duminică, 11 octombrie, „Meet the Future” aduce echipe de robotică ale elevilor și studenților premiate internațional.

Smart Urban Mobility, organizat de Antena 3 CNN și Salonul Auto București & Accesorii, este deschis până pe 11 octombrie la Romexpo, Pavilionul B2. Vă așteptăm!