Festivalul Nostalgia 2026. Ce artiști cântă și care este programul

2 minute de citit Publicat la 07:30 23 Iun 2026 Modificat la 07:30 23 Iun 2026

Festivalul Nostalgia are loc în București, în perioada 25-28 iunie 2026. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Nostalgia Retro Disco Future

Festivalul Nostalgia 2026 va avea loc în București, în perioada 25-28 iunie. Evenimentul promite patru zile dedicate muzicii, culturii pop și atmosferei inspirate din anii ’90 și 2000, într-un concept care a devenit unul dintre cele mai populare din România. Potrivit informațiilor publicate de organizatori, ediția din acest an include în program concerte live, DJ set-uri, zone tematice și experiențe interactive pentru toate generațiile.

Ce artiști cântă la Nostalgia 2026

În prezent, organizatorii nu au anunțat oficial lineup-ul complet pentru ediția din 2026.

De altfel, conceptul Nostalgia a fost promovat în ultimii ani prin ideea că experiența festivalului este mai importantă decât lista artiștilor, iar numele invitaților sunt dezvăluite treptat sau păstrate surpriză până aproape de desfășurarea evenimentului.

Cu toate acestea, organizatorii au oferit, în ultimele zile, mai multe indicii, pe rețelele sociale, despre artiștii care vor cânta. Printre aceștia s-ar număra și trupa Holograf, Marius Moga și Guess who, Vunk, Ruby, Loredana Groza sau Pepe.

Încă de la anunțarea festivalului, organizatorii au transmis că publicul se poate aștepta la artiști români cunoscuți, hituri care au marcat anii ’90 și 2000, precum și la DJ set-uri și show-uri speciale care au consacrat brandul Nostalgia.

Programul complet al festivalului Nostalgia 2026

Cei care caută informații despre program pentru festivalul Nostalgia 2026 trebuie să știe că evenimentul se desfășoară între 25 și 28 iunie 2026, la Federația Română de Tir Sportiv din București. Porțile se deschid în fiecare zi începând cu ora 17:00.

Programul pe zile este următorul:

Joi, 25 iunie 2026 – zi de deschidere; acces gratuit pentru persoanele care dețin orice tip de bilet General Access.

– zi de deschidere; acces gratuit pentru persoanele care dețin orice tip de bilet General Access. Vineri, 26 iunie 2026 – prima zi completă de festival.

– prima zi completă de festival. Sâmbătă, 27 iunie 2026 – zi dedicată concertelor și activităților tematice.

– zi dedicată concertelor și activităților tematice. Duminică, 28 iunie 2026 – „Marele Final” al ediției 2026.

Pe lângă concerte și petreceri, participanții vor avea acces la decoruri retro-futuriste, zone interactive, muzee tematice, instalații artistice și experiențe inspirate din cultura pop a ultimelor decenii.

Cât costă biletele

Potrivit prețurilor oficiale disponibile luni, 22 iunie, biletele pentru Nostalgia 2026 au următoarele tarife:

Joi, 25 iunie – acces gratuit pentru deținătorii unui bilet GA (stoc epuizat pentru rezervările separate);

GA Vineri, 26 iunie – 189 lei;

Pachet 2 bilete Vineri – 340 lei;

GA Sâmbătă, 27 iunie – 269 lei;

Pachet 2 bilete Sâmbătă – 488 lei;

GA Duminică, 28 iunie (Marele Final) – 119 lei;

Pachet 2 bilete Duminică – 180 lei;

Abonament General Access 4 zile – 399 lei;

Pachet 2 abonamente 4 zile – 720 lei.

Organizatorii precizează că accesul minorilor sub 16 ani este permis doar însoțiți de părinți, iar tinerii cu vârste între 16 și 18 ani trebuie să prezinte acord parental scris.

Copiii sub 12 ani beneficiază de acces gratuit.

De asemenea, biletele achiziționate nu pot fi returnate sau modificate, iar contravaloarea acestora se restituie doar în condițiile prevăzute de regulamentul organizatorului în cazul anulării sau amânării evenimentului.

Festivalul Nostalgia 2026 va avea loc la Federația Română de Tir Sportiv din Pădurea Băneasa și este așteptat să adune zeci de mii de participanți pe parcursul celor patru zile de eveniment.