O vedetă K-pop a dezvăluit cât câștigă, de fapt, de când a devenit un idol al noii generații: ”Poți fi celebru și totuși să fii falit”

Artista a explicat cum funcționează sistemul financiar din spatele industriei K-pop. Foto: Profimedia Images

Imaginea idolilor K-pop îmbrăcați în haine de lux și promovați de cele mai mari branduri ascunde, de multe ori, o realitate financiară complet diferită. Hyebin, lidera trupei sud-coreene Momoland, susține că mulți artiști celebri câștigă mult mai puțin decât își imaginează publicul și că unii își încep cariera cu datorii de sute de mii de dolari, potrivit Business Insider.

Într-un videoclip publicat pe Instagram, artista, care activează în industria muzicală de peste un deceniu, a explicat cum funcționează sistemul financiar din spatele industriei K-pop.

„Au trecut deja mai bine de 10 ani de când am devenit idol. Probabil că mulți se întreabă câți bani câștigă, de fapt, un artist K-pop. Poate părea că facem o avere, dar realitatea este că nu este deloc așa”, spune Hyebin.

Succesul nu garantează stabilitatea financiară

Ea explică faptul că, înainte de debut, viitorii artiști petrec ani întregi în programe de pregătire organizate de agențiile de management. În această perioadă se acumulează cheltuieli pentru cursuri de canto și dans, cazare, hrană, închirierea sălilor de repetiții și alte costuri, care sunt trecute în contul artistului.

„Toate aceste cheltuieli sunt facturate după debut. Este ca un sistem de plată ulterioară”, afirmă cântăreața.

Potrivit acesteia, nici măcar succesul nu garantează stabilitatea financiară.

„Poți avea piese în topuri sau poți face parte dintr-o trupă foarte cunoscută și tot să fii sărac”, spune Hyebin.

Onorariul pentru un eveniment este împărțit între agenție și artiști

Artista explică faptul că, în mod obișnuit, veniturile și cheltuielile sunt împărțite în mod egal între agenție și artist. Însă lansarea unei melodii implică investiții importante, de la cumpărarea piesei de la compozitor până la filmarea videoclipului.

„De fiecare dată când filmăm un videoclip, dispar zeci de mii de dolari din banii mei”, afirmă ea.

Nici spectacolele și evenimentele nu aduc întotdeauna câștigurile la care s-ar aștepta publicul. Hyebin spune că onorariul pentru un eveniment este împărțit între agenție și artiști, iar înainte de împărțirea banilor sunt scăzute și alte cheltuieli, precum salariile managerilor, transportul sau costurile pentru machiaj și coafură.

În plus, suma rămasă este împărțită între toți membrii trupei.

„De fiecare dată când particip la un eveniment, rămân cu aproximativ două milioane de woni”, spune artista. Echivalentul este de aproximativ 1.300 de dolari.

Banii sunt reinvestiți în proiecte muzicale

Ea susține că banii câștigați ajung rapid să fie reinvestiți în următoarele proiecte muzicale.

„Muncești enorm ca să câștigi bani, iar apoi acei bani merg direct în finanțarea următorului videoclip. Dintr-odată ești din nou pe minus. Banii fac cale întoarsă înainte să ajungă în contul meu”, spune Hyebin, glumind că situația seamănă cu o „buclă infinită”, asemenea personajului Dormammu din universul Marvel.

Artista recunoaște că există și idoli K-pop care ajung foarte bogați, însă spune că sunt excepții.

„Doar aproximativ 1% dintre cei care încearcă să devină idoli reușesc să debuteze, iar dintre aceștia doar 1% ajung să câștige cu adevărat bani”, afirmă ea.

Industria K-pop generează anual venituri de miliarde de dolari și este una dintre cele mai profitabile din lume. Totuși, succesul financiar este concentrat în special în cazul marilor agenții și al celor mai populare trupe. De exemplu, compania Hybe, care gestionează formații precum BTS și Seventeen, a raportat în primul trimestru al acestui an venituri record de aproape 700 de miliarde de woni sud-coreeni, echivalentul a aproximativ 473 de milioane de dolari.

Trupa Momoland a cunoscut succesul internațional în 2018, iar membrii și-au încheiat colaborarea cu vechea agenție în 2023. În 2025, șase dintre artiste, inclusiv Hyebin, s-au reunit sub o nouă casă de discuri, continuând activitatea sub același nume.